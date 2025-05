I ranije je imao probleme sa zakonom: Chris Brown tukao je Rihannu, tužili ga za silovanja...

Chris Brown, ime koje je nekoć obećavalo glazbenu superzvijezdu, danas je jednako poznato po svojim brojnim sukobima sa zakonom i optužbama za nasilje, kao i po svojim R&B hitovima. Sada je u fokus javnosti ponovno došao nakon što je uhićen u Manchesteru, i to nekoliko sati nakon što je sletio u Ujedinjeno Kraljevstvo. Terete ga za napad iz 2023. godine kada je navodno nasrnuo na glazbenog producenta i napao ga staklenom bocom te teško ozlijedio.

Foto: Instagram/Screenshot/kolaž

Njegova karijera, koja je započela strelovitim usponom s debitantskim albumom, trajno je obilježena incidentom s tadašnjom djevojkom Rihannom 2009. godine.

Večer uoči dodjele Grammyja u veljači 2009. godine zauvijek je promijenila percepciju Chrisa Browna. Tada 19-godišnji pjevač fizički je napao svoju tadašnju djevojku, 20-godišnju Rihannu, ostavivši je s vidljivim ozljedama lica zbog kojih je hospitalizirana. Oboje su otkazali svoje nastupe na Grammyjima. Kasnije se otkrilo da je Brown i prethodnih mjeseci prije samog napada bio uključen u dva incidenta obiteljskog nasilja s Rihannom.

- Sjećam se da me pokušala udariti nogom... ali onda sam je ja stvarno udario. Zatvorenom šakom, udario sam je i rasjekao joj usnu. Kad sam to vidio, bio sam u šoku - priznao je Brown u dokumentarcu iz 2017. godine, 'Welcome to My Life'. Dodao je kako se od 'miljenika Amerike' pretvorio u 'državnog neprijatelja broj 1', osjećajući se kao 'čudovište'.

Chris Brown performs in Frankfurt | Foto: Bernd Kammerer/DPA/PIXSELL

Brown je priznao krivnju za kazneno djelo napada s namjerom nanošenja teških tjelesnih ozljeda u lipnju 2009. godine. Osuđen je na pet godina uvjetne kazne, 180 dana dobrotvornog rada i jednogodišnji program protiv obiteljskog nasilja. Rihanna je dobila zabranu prilaska. Iako je zabrana kasnije ublažena, a par je kratko obnovio vezu između 2012. i 2013., ožiljci ovog incidenta ostali su duboki.

Brownove godine pod uvjetnom kaznom bile su sve samo ne mirne. U ožujku 2011. doživio je slom u garderobi emisije 'Good Morning America' nakon što su ga pitali o Rihanni, navodno razbivši prozor. U lipnju 2012. bio je umiješan u tučnjavu u njujorškom klubu s reperom Drakeom.

Problemi s kontrolom bijesa postali su očiti.

U studenom 2013., nakon što je uhićen zbog napada u Washingtonu D.C. (za što je kasnije priznao krivnju za prekršaj i osuđen na odsluženo vrijeme), dobrovoljno se prijavio na rehabilitaciju, no izbačen je nakon nasilnog ispada tijekom obiteljske terapije kada je kamenom razbio prozor automobila svoje majke. Sud mu je potom naredio 90 dana boravka u ustanovi za liječenje bijesa.

U veljači 2014. pismo iz rehabilitacijske ustanove otkrilo je da Brown pati od neliječenog bipolarnog poremećaja II, teške deprivacije sna, neprimjerenog samoliječenja i neliječenog PTSP-a. Unatoč tome, u ožujku 2014. ponovno je izbačen iz rehabilitacijskog centra u Malibuu zbog kršenja internih pravila, što je dovelo do njegovog zatvaranja zbog kršenja uvjetne kazne.

192444886 | Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

Osuđen je na godinu dana zatvora, no pušten je ranije u lipnju 2014., nakon odsluženog 131 dana zahvaljujući priznatom vremenu provedenom u pritvoru i na rehabilitaciji. Uvjetna kazna mu je konačno ukinuta u ožujku 2015. godine.

Ni nakon isteka uvjetne kazne, Brownov popis pravnih problema nije se smanjio. Slijedio je niz optužbi za fizičko nasilje i nekoliko ozbiljnih optužbi za seksualno zlostavljanje.

U siječnju 2016. istraživala ga je policija u Las Vegasu nakon što ga je žena optužila da ju je udario i ukrao joj mobitel. No, optužbe nisu podignute zbog nedostatka dokaza. U lipnju iste godine tužio ga je bivši menadžer Mike G, ali slučaj je riješen izvansudskom nagodbom 2019. godine.

Debbie Harry arrives for the GQ Gentlemen's Ball in New York | Foto: Big Pictures/PIXSELL

U kolovozu 2016. uhićen je pod sumnjom za napad smrtonosnim oružjem nakon devetosatne opsade njegove kuće u Los Angelesu, kada je žena tvrdila da joj je prijetio pištoljem. Optužbe nikada nisu podignute. Godinu dana kasnije, u lipnju, dobio je petogodišnju zabranu prilaska nakon što je na sudu svjedočila njegova bivša djevojka Karrueche Tran o njegovim prijetnjama smrću i fizičkom zlostavljanju.

Neidentificirana žena tužila je Browna i njegove prijatelje za seksualno zlostavljanje u svibnju 2018. godine, navodeći da je bila prisiljena na oralni seks na zabavi u njegovoj kući.

Foto: Hubert Boesl/DPA

Slučaj je riješen izvansudskom nagodbom u travnju 2020. godine. U siječnju 2019. pritvoren je u Parizu nakon što ga je​​​​​​ žena optužila za silovanje. Pušten je bez optužnice, a Brown je kasnije podnio tužbu za klevetu protiv tužiteljice.

No, to nije kraj pravnih problema. Žena, identificirana Jane Doe, podnijela je tužbu od 20 milijuna dolara tvrdeći da ju je Brown drogirao i silovao na jahti Seana 'Diddyja' Combsa u Miamiju u prosincu 2020. godine. Sudac je odbacio tužbu u kolovozu 2022. godine.