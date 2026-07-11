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SPEKTAKL U SPLITU

I Severina je tulumarila na Ultri

Piše 24sata,
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I Severina je tulumarila na Ultri
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Foto: instagram
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Pjevačica je pokazala djelić atmosfere s prve festivalske večeri, no nije otkrila koje je izvođače gledala

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Među desecima tisuća posjetitelja koji su u petak navečer ispunili Park mladeži našla se i Severina (54). Pjevačica nije propustila početak 12. izdanja Ultra Europe festivala te je večer provela u društvu prijatelja, Mandy Bašić, supruge Joea Bašića, osnivača i direktora Ultra Europe festivala, te PR stručnjaka Davora Grgina.

'MORE ĆE SVE ODNIT' FOTO Ponovno je uskočila u kupaći: Ležerna Severina (54) odmara u svom rodnom Splitu
FOTO Ponovno je uskočila u kupaći: Ležerna Severina (54) odmara u svom rodnom Splitu

Pjevačica je pokazala djelić atmosfere s prve festivalske večeri, no nije otkrila koje je izvođače gledala ni koliko se dugo zadržala na festivalu.

Foto: instagram

Ultra Europe nastavlja se večeras i sutra u splitskom Parku Mladeži. Subotnji program donosi velika imena elektroničke scene, među kojima su Calvin Harris, Dom Dolla i Hardwell, dok će u nedjelju, posljednje večeri festivala, nastupiti Armin van Buuren, Afrojack i brojni drugi izvođači. Festival završava u nedjelju, 12. srpnja.

10.07.2026. Split - Prva večer Ultra Europe Festivala.
10.07.2026. Split - Prva večer Ultra Europe Festivala. | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

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