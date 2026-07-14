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NAVIJALI NA TRIBINAMA

I slavni su ludi za nogometom: Pogledajte tko je od poznatih faca pratio Svjetsko prvenstvo

Najveće zvijezde iz svijeta filma i glazbe, podržale su svoje nacionalne timove na Svjetskom prvenstvu u nogometu. Utakmice su pratili Jay-Z, Paris Hilton, Samuel L. Jackson, Penelope Cruz i Javier Barden...
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FIFA World Cup 2026 - Quarter Final - Norway v England
Legendarni Rolling Stone gledao je utakmicu Engleske i Norveške | Foto: SAM NAVARRO
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Legendarni Rolling Stone gledao je utakmicu Engleske i Norveške | Foto: SAM NAVARRO
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