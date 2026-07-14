I slavni su ludi za nogometom: Pogledajte tko je od poznatih faca pratio Svjetsko prvenstvo

Najveće zvijezde iz svijeta filma i glazbe, podržale su svoje nacionalne timove na Svjetskom prvenstvu u nogometu. Utakmice su pratili Jay-Z, Paris Hilton, Samuel L. Jackson, Penelope Cruz i Javier Barden...
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Legendarni Rolling Stone gledao je utakmicu Engleske i Norveške
| Foto: SAM NAVARRO
Legendarni Rolling Stone gledao je utakmicu Engleske i Norveške |
Foto: SAM NAVARRO
Legendarni Rolling Stone gledao je utakmicu Engleske i Norveške
| Foto: SAM NAVARRO
Penelope Cruz gledala je utakmicu Španjolska- Austrija....
| Foto: JESSIE ALCHEH
...a zatim i Španjolska - Belgija
| Foto: DANIEL COLE
U loži joj se pridružio i Brad Pitt
| Foto: DANIEL COLE
Na prvu utakmicu došla je sa suprugom Javierom Bardenom
| Foto: JESSIE ALCHEH
Foto DANIEL COLE
Foto JESSIE ALCHEH
Foto JESSIE ALCHEH
Foto JESSIE ALCHEH
Foto JESSIE ALCHEH
Foto JESSIE ALCHEH
Foto JESSIE ALCHEH
Pitt je na utakmicu došao s novom djevojkom Ines de Ramon
| Foto: DANIEL COLE
Foto DANIEL COLE
Victoria Beckham i David Beckham gledali su više utakmica tijekom SP-a
| Foto: Amanda Perobelli
Foto Amanda Perobelli
Foto Dylan Martinez
Foto Dylan Martinez
S njima su bila i djeca, Romeo, Cruz i Harper
| Foto: Paul Childs
Foto Paul Childs
Foto Mike Segar
Foto Mike Segar
Foto NATHAN RAY SEEBECK
Foto Dylan Martinez
Foto Dylan Martinez
Foto NATHAN RAY SEEBECK
Foto NATHAN RAY SEEBECK
Velika zvijezda utakmice SAD - Turska bila je Paris Hilton koja je na tekmu došla s obitelji
| Foto: KIYOSHI MIO
Paris se odlično zabavljala u loži
| Foto: Matthew Childs
Došla je sa suprugom Carterom Reumom, kćeri London i sinom Phoenixom
| Foto: Lisi Niesner
Foto DANIEL COLE
Foto KIYOSHI MIO
Foto KIYOSHI MIO
Foto Lisi Niesner
Foto KIYOSHI MIO
Foto Lisi Niesner
Foto Lisi Niesner
Foto KIYOSHI MIO
Foto Lisi Niesner
Na utakmicu SAD-Australija došla je sama, ali joj nije bilo dosadno
| Foto: Lee Smith
Foto Lee Smith
Foto Lee Smith
Foto Lee Smith
Foto Lee Smith
Foto Lee Smith
Na istoj utakmici bio je i Owen Wilson
| Foto: Matthew Childs
Shakira je pratila utakmicu Argentina-Austrija
| Foto: Kai Pfaffenbach
Jay-Z je došao na utakmicu Brazil-Norveška, ali bez slavne obitelji
| Foto: Mike Segar
Foto Mike Segar
Foto Mike Segar
Foto Dylan Martinez
Foto KYLE ROSS
Foto KYLE ROSS
Foto Mike Segar
Foto Jeenah Moon
Foto Jeenah Moon
Foto Mike Segar
Ni legendarni glumac Samuel L. Jackson nije propustio SP - gledao je tekmu između Australije i Egipta
| Foto: Kai Pfaffenbach
Foto Kai Pfaffenbach
Foto JEROME MIRON
Foto JEROME MIRON
Foto Kai Pfaffenbach
Foto JEROME MIRON
Foto MARIA LYSAKER
Foto JEROME MIRON
Keegan-Michael Key na utakmici Belgija - Iran
| Foto: DANIEL COLE
Foto DANIEL COLE