I susjedi bez uspjeha ove godine na Eurosongu: U finale ne idu ni Srbija, Crna Gora, Slovenija...

Gotova je i druga polufinalna večer Eurosonga te je sada poznato tko su svi finalisti ove godine. U četvrtak navečer je dalje prošlo još 10 izvođača, a to su predstavnici Litve, Izraela, Armenije, Danske, Austrije, Luksemburga, Finske, Latvije, Malte i Grčke.

U drugom polufinalu natjecali su se i Princ, predstavnik Srbije te Nina Žižić, predstavnica Crne Gore. Žižić je, zajedno s hrvatskim predstavnikom Markom Bošnjakom, imala vrlo male šanse na eurovizijskim kladionicama. Bili su na zadnjem i predzadnjem mjestu s manje od 1 posto šanse za pobjedu.

Ni Žižić s pjesmom 'Dobrodošli', ni Princ s pjesmom 'Mila' nisu se večeras uspjeli plasirati u finale koje će biti ove subote. Također ni hrvatski predstavnik Marko Bošnjak s pjesmom 'Poison Cake' ni Klemen, predstavnik Slovenije, s pjesmom 'How Much Time Do We Have Left' nisu u prvom polufinalu dobili dovoljno glasova publike da bi ušli u finale.

Foto: Jens Büttner/DPA

U finale iz prvog polufinala idu Norveška, Albanija, Švedska, Island, Nizozemska, Poljska, San Marino, Estonija, Portugal i Ukrajina.

Osim ovih 20 izvođača, po 10 iz svake polufinalne večeri, u finalu će nastupiti i oni izvođači koje je publika već imala priliku čuti ovih dana, ali imaju direktni plasman. Radi se o zemlji domaćinu, što je Švicarska ove godine, kao i zemlje članice grupe 'Big 5', Njemačka, Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska, Španjolska i Italija.