I Tomislav i lovac Mladen kiksali na ovom pitanju u Potjeri. Znate li vi puni naziv ministarstva?

U još jednoj napetoj epizodi 'Potjere' je četvero natjecatelja testiralo svoje znanje protiv lovca. Ovoga puta na lovačkoj poziciji bio je Mladen Vukorepa, koji u završnoj potjeri ipak nije pobijedio te je ekipa odnijela 9500 eura.

Kao i inače, i ova je epizoda 'Potjere' bila puna zanimljivih pitanja, a na jedno odgovor nije znao niti igrač Tomislav, ali ni lovac Mladen. A to pitanje odnosi se na puni naziv jednog našeg ministarstva.

Znate li vi koji je puni naziv? Tomislav je odgovorio da je puni naziv Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i infrastrukture. A isto je, kasnije se pokazalo, odgovorio i Mladen.

No obojica su bila u krivu. Puni i ispravni naziv je Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

A obzirom da su obojica pogriješila na pitanju, nitko se na ploči nije pomaknuo i 'nije bilo nikakve štete'.