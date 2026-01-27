Obavijesti

Show

Komentari 0
ISKUŠAJTE ZNANJE

I Tomislav i lovac Mladen kiksali na ovom pitanju u Potjeri. Znate li vi puni naziv ministarstva?

Piše Tina Ozmec-Ban,
Čitanje članka: < 1 min
I Tomislav i lovac Mladen kiksali na ovom pitanju u Potjeri. Znate li vi puni naziv ministarstva?
2
Foto: screenshot/HRT

U završnu potjeru išlo je troje članova ekipe, a na kraju su i pobijedili lovca Mladena Vukorepu. Na jednom pitanju na ploči su pogriješili i kapetan ekipe Tomislav, ali i Mladen. Znate li vi točan odgovor?

Admiral

U još jednoj napetoj epizodi 'Potjere' je četvero natjecatelja testiralo svoje znanje protiv lovca. Ovoga puta na lovačkoj poziciji bio je Mladen Vukorepa, koji u završnoj potjeri ipak nije pobijedio te je ekipa odnijela 9500 eura. 

Kao i inače, i ova je epizoda 'Potjere' bila puna zanimljivih pitanja, a na jedno odgovor nije znao niti igrač Tomislav, ali ni lovac Mladen. A to pitanje odnosi se na puni naziv jednog našeg ministarstva. 

Foto: screenshot/HRT

Znate li vi koji je puni naziv? Tomislav je odgovorio da je puni naziv Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i infrastrukture. A isto je, kasnije se pokazalo, odgovorio i Mladen. 

Foto: screenshot/HRT

No obojica su bila u krivu. Puni i ispravni naziv je Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. 

A obzirom da su obojica pogriješila na pitanju, nitko se na ploči nije pomaknuo i 'nije bilo nikakve štete'. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Sjećate se Tanje iz BB-a? Imala je 110 kg, evo kako sad izgleda
NEPREPOZNATLJIVA

Sjećate se Tanje iz BB-a? Imala je 110 kg, evo kako sad izgleda

U reality showu Big Brother Tanja je sudjelovala 2006. godina kada je imala 19 godina. Danas ima sina i supruga, živi u Njemačkoj te je influencerica
Nije im dosta! Nakon masaže Žanamari je primila za guzu mamu Renatu i 'zapalila' mreže
VRUĆE SCENE

Nije im dosta! Nakon masaže Žanamari je primila za guzu mamu Renatu i 'zapalila' mreže

Renata Lovrinčević Buljan i Žanamari prvo su objavile snimku iz teretane u kojoj mama Renata pjevačicu masira. Sada su podijelile još jednu snimku, a na ovoj Žanamari provjerava Renatin bikini
FOTO Georgina danas slavi rođendan: Voli se fotkati u tangicama, ne skriva ni dekolte
RONALDOVA ZARUČNICA

FOTO Georgina danas slavi rođendan: Voli se fotkati u tangicama, ne skriva ni dekolte

Bujna Georgina Rodríguez danas slavi 32. rođendan, a itekako ima povoda za slavlje. U prošloj godini napokon je dobila ogroman zaručnički prsten od Cristiana Ronalda, a osim zarukama svoje je pratitelje redovito uveseljavala golišavim fotkama u tangicama.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026