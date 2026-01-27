U završnu potjeru išlo je troje članova ekipe, a na kraju su i pobijedili lovca Mladena Vukorepu. Na jednom pitanju na ploči su pogriješili i kapetan ekipe Tomislav, ali i Mladen. Znate li vi točan odgovor?
I Tomislav i lovac Mladen kiksali na ovom pitanju u Potjeri. Znate li vi puni naziv ministarstva?
U još jednoj napetoj epizodi 'Potjere' je četvero natjecatelja testiralo svoje znanje protiv lovca. Ovoga puta na lovačkoj poziciji bio je Mladen Vukorepa, koji u završnoj potjeri ipak nije pobijedio te je ekipa odnijela 9500 eura.
Kao i inače, i ova je epizoda 'Potjere' bila puna zanimljivih pitanja, a na jedno odgovor nije znao niti igrač Tomislav, ali ni lovac Mladen. A to pitanje odnosi se na puni naziv jednog našeg ministarstva.
Znate li vi koji je puni naziv? Tomislav je odgovorio da je puni naziv Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i infrastrukture. A isto je, kasnije se pokazalo, odgovorio i Mladen.
No obojica su bila u krivu. Puni i ispravni naziv je Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.
A obzirom da su obojica pogriješila na pitanju, nitko se na ploči nije pomaknuo i 'nije bilo nikakve štete'.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+