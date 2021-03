Želim vam dati do znanja da u vukovarskom rent-a-caru možete iznajmiti najbolje aute. Tu ćete me sad često viđati pa okrenite broj i nazovite me, pohvalila se novim radnim mjestom Sarah Seifert (23), twerkašica koja se 2017. proslavila 'tresući stražnjicu' u petoj sezoni 'Supertalenta'.

Mlada Vukovarka dodala je da će sretnici koji kupe automobil dobiti i selfie s njom. Iako joj njezina vještina twerkanja nije pomogla da pobijedi u showu, Sarah je postala popularna na društvenim mrežama.

S više od 75 tisuća pratitelja redovito dijeli provokativne fotografije i snimke. Njezino mrdanje guzom svidjelo se i glazbeniku Seanu Paulu (48), koji je 2020. objavio baš njezin video twerkanja.

- Kad sam vidjela da je pustio moju snimku, bila sam sretna i ispunjena. Njegovu glazbu slušam godinama unazad i mogu reći kako je ovo ispunjenje mojih snova - priznala nam je tad ushićena Sarah.

A kako je rad u salonu s automobilima popularan u doba korona virusa, kad nema previše gaža, dokazuje nam i glazbenik Boris Rogoznica (31).

Prije dva mjeseca čestitali su mu iz autokuće na prvom prodanom vozilu. Pohvale su 'pljuštale sa svih strana', a on je postao prodajni savjetnik za Zagreb.

- Ljudi, da se ne brinete, živ sam i zdrav - rekao je nakon duljeg izbivanja sa scene. Svratio je neki dan, kako kaže, kod Dalibora Petka u show. Tamo je promovirao najnoviju pjesmu 'Samo čovik', koju je lansirao nakon razvoda od glumice i voditeljice Doris Pinčić (32).