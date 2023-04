Ian iz 'Voicea': 'Zorici Kondži sam poslao pjesmu. Samo me pitala kada idemo u studio...'

Sigurna potvrda da si dobro izabrao svoj glazbeni žanr je kada snimiš duet s najvećom rokericom hrvatske glazbene scene, Zoricom Kondžom. A upravo takvo priznanje je dobio Ivan Anić (29), umjetničkog imena Ian kada je snimio singl 'Vremeplov' koji je postigao odličan uspjeh kod publike. Splićanin se predstavio javnosti kao mladi roker u glazbenoj emisiji 'The Voice Hrvatska', a izdavanjem zadnjeg singla 'Nebo bez anđela' najavio je izdavanje svog albuma prvijenca.

Snimio si duet s najvećom rokericom hrvatske glazbene scene, Zoricom Kondžom. Singl “Vremeplov” je postigao odličan uspjeh kod publike. Kako je došlo do te suradnje?

Prije nekoliko godina sam joj spomenuo da bih volio da napravi jednu rock stvar kao u mladim danima, a ona je meni na to odgovorila da ne zna, da joj nema tko nešto ponuditi tog žanra. Na to joj u šali kažem da ću joj ja nešto napisati iako se tada nisam bavio autorskim stvaralaštvom. Kad sam ušao u taj svijet sjetim se naše priče, po običaju hvatam gitaru u ruke i tako nastaje 'Vremeplov'. U početku sam imao neki lošiji demo koji se polako razvijao u nešto bolje. Pošaljem joj demo, a ona me pita kada idemo u studio. Mogu vam reći da se njen glas nije puno promijenio od njenih mladih dana osim što zvuči zrelije, znači još pjeva kao zmaj. Baš je uživala u energiji dok je bila u studiju za mikrofonom.

Foto: Marko Marcello Culjak

Tko ti je najveća glazbena inspiracija?

Ovo mi je tako teško pitanje jer u svijetu toliko ima vrhunskih izvođača i bendova koje samo dijele nijanse jedne od drugih da ne znam što bi odgovorio. Eto svi su mi oni jedna glazbena inspiracija za stvaranje.

Foto: Marko Marcello Culjak

Postoji li možda još netko s kim bi volio surađivati na našoj sceni?

Postoji, imam za sada neke dogovore koje još ne bi volio otkrivati, svi će znati kada dođe vrijeme za to. Drugi album će sve otkriti.

Foto: Marko Marcello Culjak

Koji je najbolji savjet koji si dobio od nekoga?

Najbolji savjet sam dobio od svoga najboljeg prijatelja. A to je da budem svoj i da ne uzimam srcu što će netko reći jer su ukusi različiti, nekome se nešto sviđa a nekome ne i da to moram prihvatiti. Plus rekao mi je da očekuje još više od mene jer zna da to mogu točnije da radim zvuk i stil koji mene totalno čini onim što jesam. Tako da mi je tu dosta pomogao kao moralna podrška.



