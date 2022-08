Ida Prester otkrila da se seli 19. put u životu: 'Svaki put mislim, to je to, ali život me demantira'

Voditeljica i pjevačica Ida Prester (43) i njezin suprug Ivan Peševski pozirali su uz kombi prepun namještaja i kutija, a Ida je otkrila da se sele u novi dom.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Selidba! Opet! Izračunala sam, ovo mi je 19.put u životu. Selila sam se u četiri zemlje zemlje, šest gradova, solo, s dečkima/muževima, u svoje stanove, studentske domove, podstanarstvo.. svaka selidba ima svoju priču, označava kraj jedne etape. A prtljaga se samo množi, kao i djeca, uspomene.. Kombiji su sve veći, a bome i stres - napisala je Prester uz fotografiju.

- Svaki put si mislim - to je sad valjda to za neko vrijeme, bacam sidro, a onda me život demantira. Baci te bez puno pitanja, pa se ti snađi. Evo i sada, vjerujem da sam došla do zadnje postaje. Baš bih voljela. Možda doživotno. Zajedno smo došli. Ali tko zna..

Goodbye Zelengaj, bilo je divno! Pratimo se u sljedećim epizodama - poručila je.

- Ja sam 18 puta, ali bome nikad tako nisam izgledala! Možda mi 19. put i to uspije - komentirala je glumica Nataša Janjić Medančić.

Inače, Ida i Ivan će iduće godine proslaviti desetu godišnjicu braka, a pjevačica se nedavno prisjetila njihovih početaka.

- Kad napraviš tako veliki korak, kao što sam ja napravila, znači ja sam doslovno dala otkaz, prodala sam stan, ostavila sam auto roditeljima i otišla u drugu državu u kojoj nemam svoju bazu, radi nekog koga poznajem par mjeseci. Ako to nije dovoljno romantično onda ne znam što je, veći dokaz ne treba - rekla je za Story.

Najčitaniji članci