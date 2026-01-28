Obavijesti

Ida Prester pokazala kako napreduju radovi u novom domu: 'Ja odavde ne mrdam'

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Instagram/Ida Prester

U videu kojeg je objavila na društvenim mrežama, pjevačica je pokazala kako napreduju radovi na renovaciji kuće te je otkrila svoj mirni kutak

Poznata hrvatska pjevačica, voditeljica i aktivistica Ida Prester, sa svojim je pratiteljima na Instagramu podijelila uvid u renovaciju obiteljske kuće. U najnovijoj objavi otkrila je prvi kutak koji je napokon gotov, a koji je već proglasila svojim budućim utočištem.

Ida je u kratkom videu prikazala impresivnu transformaciju jednog kuta sobe, od grubih radova do finalnog izgleda. Prostorom sada dominira veliki prozor s drvenim okvirom koji služi i kao klupa za sjedenje, a s kojeg se pruža pogled na zelenilo. Posebno emotivan detalj, koji je pjevačica istaknula, jest pogled na bor koji je zasadio njezin djed.

Foto: Instagram/Ida Prester

​- Zasad imamo samo ovaj kut gotov, al mic po mic, kreće se. Meni je divno, drveni okvir oko prozora i pogled na krošnju starog bora kojeg je još dida zasadio. Kad se napokon uselimo, ja odavde ne mrdam - napisala je Ida uz objavu.

Pokazala je i kako je birala boje za zidove te kako je tekao sam proces uređenja, koji još uvijek traje.

Foto: Instagram/Ida Prester

"Javite kako vam se sviđa", napisala je Ida i tako pozvala pratitelje da u komentarima ostave svoje mišljenje.

"Za ovo nema ocjene... jedva da se riječi mogu pronaći. Neprocjenjiv kutak u svakom pogledu", "Predivno!", samo su neki od komentara, a neki su priznali kako bi i rado "iskopirali" njezinu ideju.

Foto: Instagram/Ida Prester
#3dobrestvari Bili smo u kući Ide Prester: 'Pronašla sam second hand luster za samo 15 eura'
Bili smo u kući Ide Prester: 'Pronašla sam second hand luster za samo 15 eura'

