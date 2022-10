Ida Prester sa suprugom otišla u Pariz: Nismo vidjeli Eiffel. Ljubili smo se, mazili, dugo spavali...

Glazbenica i voditeljica Ida Prester (43) otkrila je svojim pratiteljima kako ju je suprug Ivan Peševski iznenadio romantičnim putovanjem u Pariz. Podijelila je njihove zajedničke fotografije iz francuske prijestolnice te je usputno objasnila što su sve radili.

- Nismo vidjeli La tour Eiffel, nismo bili u Louvreu, nismo obilazili vintage shopove, nismo poslušali nijednu vašu preporuku - započela je Prester.

Ida je potom otkrila kako su se u ta dva dana u potpunosti opustili.

- Iskopčali se s interneta, ljubili, spavali do podneva, jeli divnu hranu, tumarali ulicama bez cilja, slušali francuski, komentirali prolaznike, upijali atmosferu ovog najsexy grada na svijetu - napisala je te dodala:

- Da bar možemo ostati još koji dan.. ali život melje dalje, čekaju nas mali pačići. Hvala mužu na ovoj maloj pauzi od svakodnevice. Imaš pravo, baš je trebalo. Od sutra francuski ja učim, da ti pjevam Mon amour, ja mijenjam se.

Nešto ranije podijelila je i kako je suprug došao na ideju putovanja.

- Jedva me izvukao. Sto poslova, djeca.. Kaže - ne živimo skupa, bar vikend si moramo priuštiti nasamo. Sjela sam ko kufer u avion, a on me doveo pred ova vrata. Aj neka nam mali reset! - napisala je.

