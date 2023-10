Iden Nielesen dolazi na Zagreb Jazz Festival: 'Prince me naučio da sviram svim srcem. Uvijek!'

Dražen Kokanović opet je 'dao gasa' i pred nama je još jedan respektabilan Zagreb Jazz Festival, 14. po redu. Lakecia Benjamin Quartet dolazi 19. listopada u Malu dvoranu Lisinski.

- Jedna od najuzbudljivijih zvijezda u usponu karijere, američka saksofonistica i skladateljica Lakecia Benjamin je, zbog svojih vatrenih i sugestivnih izvedbi, vrlo brzo postala gotovo nedostižna za mnoge promotore - najavljuju organizatori.

Foto: NPGRECORDS

Ida Nielsen & Funkbots u zagrebački Peti kupe dolaze 21. listopada. Danska bas gitaristica, skladateljica i pjevačica u anketi glazbene web stranice Music Radar za 2019. uvrštena je među deset najboljih basistica svijeta, uz kultne basiste kao što su Stanley Clarke i Victor Wooten.

Prekretnica u njezinoj karijeri bila je 2010., kad je dobila poziv od Princea da se pridruži njegovu bendu New Power Generation.

S njim je snimala albume i koncertirala sve do Princeove smrti 2016. Bila je i članica Princeova ženskog pratećeg benda 3rdeyegirl.

- Najvažnija stvar koju me Prince naučio je svirati svim srcem. Stalno! - izjavila je Ida Nielsen.

Foto: ELIZABETH LEITZELL

U kazalište Kerempuh 24. listopada dolazi Cyrille Aimee, koju je The Wall Street Journal proglasio 'jednom od najperspektivnijih jazz pjevačica svojeg naraštaja', The Guardian je napisao da je 'suptilna i artikulirana pjevačica', a New York Times da donosi 'spoj Michaela Jacksona i Sarah Vaughan', da je 'drska jazz pjevačica koja stoji jednom nogom u tradiciji, a drugom u elektronici', te da svoj glas, koji je kao 'djevojački cvrkut, 'kontrolira preciznošću snajpera'...

Foto: Saša Huzjak

U studenom gostuju Rachael Z Quartet, The Baylor Project i Jacob Karlzon, Magnus Ostrom, Scott Colley, Benjamin Koppel Quartet...