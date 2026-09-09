Čudne djevojke dobile pjesmu: One cure izbacile su novi spot

One cure nastavljaju s objavama novih spotova, a ovoga puta predstavljaju ljubavnu pjesmu „Tvoja čudna djevojka“. Novim singlom najavljuju album „DOSL“, koji stiže vrlo brzo, kao i njegovu koncertnu promociju 9. listopada 2026. u zagrebačkom AKC Attacku.

Svježe lice domaće glazbene scene, One cure novom pjesmom donose priču o zaljubljenosti do daske, upakiranu u melodični glittercore pop-punk paketić. Nakon singla „Ne volim te“, novim izdanjem potvrđuju kako sve više naginju punk zvuku, ali pritom ne odustaju od prepoznatljivih vokalnih melodija i humorističnih tekstova koji čine važan dio njihova glazbenog identiteta.

U svojoj već dobro poznatoj DIY maniri, pjesmu i tekst napisale su same, dok miks i master potpisuje Vatroslav Živković iz studija Limunada. DIY pristup prenijele su i na vizualnu stranu priče pa iza kamere, režije i montaže novog spota također stoje One cure. Dio videospota nastao je na Pandemonium festivalu, gdje su nastupale, a te je kadrove snimio Andrija Arbanasić.

Tea i Ivana, prijateljice koje stoje iza benda One cure, singlom „Tvoja čudna djevojka“ nastavljaju najavljivati album „DOSL“, na kojem su istražile vlastitu poziciju unutar pop-punk univerzuma te dodatno razvile spoj punk energije, melodičnosti i humora koji ih prati od početka.

Za koncertnu promociju albuma pripremaju nastup s punim bendom, a tom su prilikom okupile uspješne i već etablirane glazbenice s domaće scene. Ana Kovačić pridružit će im se na gitari, Laura Matijašević na basu, a Hana Šavel na bubnjevima. One cure ističu kako sve tri glazbenice istinski razumiju njihovu misiju i viziju te svojim vještinama, ali i kul stavom, podižu cijelu priču na novu razinu.

Promocija albuma održat će se zajedno sa slovenskim art punk bendom balans, a kombinacija ovih dvaju bendova zagrebačkoj će publici pružiti neki novi uvid u ono što punk može biti. Dvostruka promocija nosi naziv Lollipop punk night, a održat će se 9. listopada 2026. u AKC Attacku.

Posebnu priču predstavlja i dosad neviđen obrat u cijenama ulaznica. Karte je u pretprodaji moguće kupiti po „extra love“ cijeni od 15 eura, dok će na ulazu koštati 10 eura. Ovim su potezom One cure htjele „dati priliku svim superkul osobama koji obožavaju scenu da podrže artistice, dok će na upadu biti karata za one superkul osobe koji su zaboravili na ovu jedinstvenu priliku“.