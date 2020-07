A post shared by Ana Sasso (@sasso.ana63) on Jun 28, 2020 at 2:10pm PDT

Ideš, Pipi! Sasso plijeni pažnju svojim izgledom i u 57. godini

Bivša Pipi djevojka i Miss Jugoslavije povukla se iz javnosti, no fanove povremeno obraduje seksepilnim fotografijama izazovnog tijela. Danas je u sretnoj vezi s kirurgom Hrvojem Tomasovićem, a živi u Samoboru.

<p><strong>Ana Sasso</strong> postala je seks-simbolom Jugoslavije, kad je u mokroj majici izronila iz mora na splitskim Bačvicama početkom osamdesetih. Nedugo nakon toga se na izboru za Miss svijeta u Londonu plasirala u prvih 15. U 57. je godini, no izgleda jednako zanosno kao prije 40 godina. Na društvenoj mreži objavila je fotografije u kupaćem kostimu i pokupila same pohvale na račun izgleda.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Ana, koja se povukla iz javnosti, svojedobno nam je rekla da vježba tri puta na tjedan u teretani i trči. Vježba od 18. godine. Prijatelji je zezaju da je proždrljivica jer ne ograničava se u hrani i jede sve osim ananasa, koji ne voli.</p><p>- Svi misle da sam stalno po nekakvim salonima za uljepšavanje. Jedino idem u frizerski salon - rekla nam je Ana svojedobno.</p><p>Ipak, nekoliko godina kasnije poželjela je malo veće usne pa ih je povećala hijaluronskim filerom. U svijet showbiza ušla je 1981. hostesirajući na Splitskom festivalu, gdje su je zapazili modni znalci. Tad je snimila prvu reklamu za Pipi, a dvije godine poslije i drugu. Miss Jugoslavije postala je 1982.</p><p>Na poziv strane agencije otišla je na kasting u London, gdje je trebala snimiti katalog. Tadašnji dečko, pomorac Nikša, nije bio oduševljen time pa je pitala agenciju može li i on s njom na snimanje. Agencija to nije odobrila i Ana je odustala od snimanja.</p><p>- Možda sam trebala ostati, možda bi mi to život odnijelo u drugom smjeru, ne znam. Danas mi ničega nije žao – istaknula je Ana.</p><p>Danas je u sretnoj vezi s kirurgom <strong>Hrvojem Tomasovićem</strong>, koji radi u zagrebačkoj Klinici za tumore. Zbog ljubavi Ana se preselila u Samobor. Duhovnost i religija sastavni su dio njezina života. Sasso i Tomasović upoznali su se u splitskoj bolnici kad mu je 2005. godine došla na pregled, a ubrzo ju je počeo osvajati. Splitska ljepotica je nedugo potom “pala” na kirurgovu, kako je kasnije rekla u intervjuu, “jednostavnost, iskrenost i spontanost”.</p><p>- Nažalost, u tom periodu imala sam nekakvih zdravstvenih tegoba. Hrvoje se pokazao kao velika podrška. Uslijedilo je prijateljstvo, a ubrzo nakon toga i ljubav - rekla je Ana.</p><p>Svojedobno je u intervjuu rekla da je prije Hrvoja imala turbulentan život.</p><p>- Čudne stvari su mi se događale. Jedan molitvenik dospio je u moje ruke. Jednostavno sam osjetila potrebu za molitvom. Stvari u mojem životu ubrzo su se počele mijenjati. Upoznala sam i Hrvoja. Nakon toga slijedi isto jedna po meni neobjašnjiva situacija. Završili smo na duhovnoj obnovi kod patera Zvjezdana Linića - izjavila je svojedobno Ana.</p><p>Par je prije deset godina na jedno vrijeme prekinuo vezu, no shvatili su da ne mogu jedno bez drugog.</p><p>- Ana je prva žena u mojem životu koja je bila starija od mene. Kao mladić znao sam reći da bih na takvu vezu pristao samo zbog Raquel Welch ili - Ane Sasso. I, eto, moja stilska figura postala je u jednom trenutku stvarnost. Prekinuli smo 2010. godine, ali nastavili smo živjeti zajedno u mojem stanu od 50-ak četvornih metara na splitskim Gripama - rekao je tad Tomasović za Gloriju.</p>