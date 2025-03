Idiotkinje, šašave djevojčice i ribetina: Ovo su najbolje izjave Selme iz 'Gospodina Savršenog'

Selma Gusinac, glumica iz Tuzle, završila je svoje putovanje u showu 'Gospodin Savršeni'. Iako je već na prethodnoj ceremoniji ruža izjavila kako je za nju u showu došao kraj, ipak je odlučila dati još jednu priliku Milošu. No, ružu kasnije nije dobila te je napustila vilu.

- Ti si jako lijepa, draga djevojka. Vjerujem da neće manjkati vani nekoga tko će uzeti tvoje srce - rekao je Miloš Selmi, koja mu je odgovorila: 'Ne manjka, ne sekiraj se'.

'Svaka ti čast, ne bi show bio zanimljiv bez tebe', 'Meni je ona genijalna', 'Selma je kraljica', pisali su gledatelji na društvenim mrežama o ovoj djevojci koja je popularnost stekla svojim izjavama. Ona je naknadno ušla u vilu te je vrlo brzo postala viralni hit.

Pa, prisjetimo se njenih najboljih izjava.

'U horoskopu Riba, u životu ribetina'

Među posljednjim izjavama s kojima je Selma 'počastila' gledatelje bila je i ona da je ona 'u horoskopu Riba, a u životu ribetina'. Samopouzdano je nastavila:

- Ružno se hvaliti, ali moram za sebe reći - divno biće, ljupko, ljubazno, empatično... Sve ono što treba jednom muškarcu sam ja - zaključila je Selma.

Foto: RTL

'Neću gubiti dostojanstvo'

Prije nego što se odlučila ružu dati Milošu, Selmi se jako sviđao Šime, i to otkako je ušla u show. No, njemu očito ona nije odgovarala, a njegove riječi su je ponukale da odustane od njega. Kasnije se on ispričao što je bio grub prema njoj i rekao joj da nisu jedno za drugo.

- Nisam zaslužila da se itko ophodi onako prema meni kao što si ti i neću gubiti dostojanstvo zbog tebe - rekla mu je Selma i naposljetku mu oprostila.

Foto: RTL

Psihoterapija

Na spoju na kojem je Miloš odveo Selmu i Maju, trojac je zajedno pripremao večeru. U jednom trenutku je Miloš pozvao Selmu na razgovor i tada je pitao o aktivnostima koje bi htjela raditi s partnerom.

Foto: RTL

- Možda da idem na psihoterapiju, zajedno - rekla je Selma.

Miloš je nakon toga prasnuo u smijeh, a Selmi nije bilo jasno zašto se on smije.

- Zašto da ne? Ali to je toliko normalno - dodala je Selma.

Nakon toga dodala je i da bi sa svojim partnerom voljela ići u teretanu.

- Da idemo zajedno u teretanu, a da idemo zajedno i na možda neke sesije.

- Opet ta psiho priča? - nadovezao se Miloš.

Miloš se na kraju našalio u svojoj izjavi.

- Prvo, samo dragi da ti kažem imamo početni tečaj. Ti prvo ideš na psihoterapiju tri puta tjedno, a onda mi možemo dalje razvijati naš odnos - rekao je Miloš kroz smijeh na kraju.

'Nisam došla ovdje da budem provodadžijka'

Selma je bila jako nezadovoljna kada neko vrijeme nije išla na spoj sa Šimom. Žalila se Milici, s kojom je istovremeno ušla u show pa rekla: 'Nisam ja došla ovdje da, ne znam, za druge cure, da im budem provodadžijka. Došla sam zbog sebe'.

Foto: RTL

U viralne izjave koje će gledatelji pamtiti sigurno još neko vrijeme bilo je i nazivanje drugih djevojaka 'idiotkinjama' i 'šašavim djevojčicama', pa zatim njezina izjava da se nema 's kime posvađati u kući', poručila je da u kući živi s 'hijenama', a svi će se sjetiti i scene kada je bacala štikle po dnevnom boravku i vikala na Gloriju zašto se smije.

Foto: RTL