Idris Elba ipak neće igrati ulogu Jamesa Bonda: 'Problem je bila rasa, dosta mi je ograničavanja'

Neko se vijeme šuškalo da će glumac Idris Elba (50) igrati Jamesa Bonda u novom nastavku filma, a sada je otkrio da ga vjerojatno ipak nećemo gledati u ulozi slavnog tajnog agenta. Idrisu je zasmetalo što je njegova rasa postala glavna tema rasprava o filmu, što je objasnio u podcastu SmartLess.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Istina je da sam dugo dobivao puno komplimenata za ponudu da igram Jamesa Bonda. Pomislio sam, 'Ovo je ludo!' James Bond...Svi smo mi glumci i razumijemo značaj te uloge. To je jedna od onih željenih. Kad bi ti ponudili da budeš James Bond, to je ono poput: 'Ok, na neki način si dosegnuo vrhunac' - započeo je glumac.

Foto: imdb

Da je prihvatio ulogu, Idris bi bio prvi crnac koji bio glumio Bonda, ali kada je njegova rasa postala glavna tema, ideja mu je prestala biti privlačna.

- Oni koji nisu bili sretni zbog te ideje cijelu su stvar učinili odvratnom jer se radilo o rasi. Postalo je besmisleno i osjećao sam ogroman teret - rekao je Idris.

Foto: Nicole Dove/The Hollywood Archive/PIXSELL/The Hollywood Archive/PIXSELL

Glumac je već ranije progovorio da ga smeta činjenica da ga svi gledaju kao 'crnačkog glumca' te da takve etikete ograničavaju karijere njega i brojnih kolega.

- Kao ljudi, opsjednuti smo rasom i ta opsesija može stvarno spriječiti ljudske težnje, spriječiti njihov rast. Rasizam bi svakako trebao biti tema za raspravu, vrlo je stvaran. Ali iz moje perspektive, moćan je onoliko koliko dopustimo - rekao je tada.