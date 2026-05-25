Idris Elba odgovorio na glasine o Jamesu Bondu: 'Nisam ja u utrci, traže nekog mlađeg'

Holivudska legenda Idris Elba (53) konačno je prekinuo višegodišnju šutnju i osvrnuo se na glasine koje ga uporno povezuju s ulogom sljedećeg Jamesa Bonda. Glumac, najpoznatiji po seriji "Luther", otvoreno je progovorio o spekulacijama u novom intervjuu, i to baš u tjednu kada su službeno započele audicije za novog agenta 007.

Iako su ga obožavatelji i mediji godinama smatrali glavnim kandidatom za tu kultnu ulogu, Elba je inzistirao da više nije u igri te da će uloga vjerojatno pripasti nekom od njegovih mlađih kolega.

Unatoč tome što se njegovo ime redovito pojavljivalo na vrhu lista potencijalnih kandidata, Elba je naglasio kako producenti ciljaju na mlađeg glumca koji bi se mogao obvezati na serijal u dužem vremenskom razdoblju. Među favoritima na kladionicama sada se ističu imena poput Toma Hollanda, Calluma Turnera i Jacoba Elordija.

​- Moje ime se više ne spominje, nema šanse - izjavio je za časopis People.

​- Idemo prema mlađima i želim im svu sreću svijeta. Jedva čekam vidjeti tko će biti odabran, bit će to nevjerojatno - dodao je.

Elba je također inzistirao na tome da, unatoč velikoj podršci javnosti i nekih bivših kolega, nikada nije bio službeno u konkurenciji za ulogu.

​- Iskreno, nikada nisam bio u toj utrci. Od samog početka nisam bio dio toga - pojasnio je glumac, koji je 2018. godine sam potaknuo glasine duhovitom objavom na društvenoj mreži X: "Moje ime je Elba, Idris Elba".

Potraga za novim agentom 007 je u tijeku

Studio Amazon MGM potvrdio je da je potraga za nasljednikom Daniela Craiga službeno započela. Audicije su navodno održane proteklih tjedana, a iz studija su poručili: "Iako ne planiramo komentirati specifične detalje tijekom procesa odabira glumca, uzbuđeni smo što ćemo podijeliti više vijesti s obožavateljima agenta 007 čim za to dođe vrijeme".

Producenti su, čini se, odlučni u namjeri da pronađu mlađeg glumca koji bi mogao utjeloviti Bonda u više filmova, što predstavlja odmak od prethodnih odabira. Daniel Craig imao je 38 godina kada je dobio ulogu u filmu "Casino Royale", što je otprilike prosječna dob za glumce koji prvi put ulaze u cipele slavnog špijuna. Najmlađi je bio George Lazenby s 30 godina. Kako Daily Star, fokus na mlađim glumcima odražava se i na listi glavnih kandidata, na kojoj se nalaze Aaron Taylor-Johnson (35), Callum Turner (36) i Jacob Elordi (28).

Tko će naslijediti Daniela Craiga

Dok se čeka službena objava, mnogi glumci su se osvrnuli na mogućnost da postanu novi James Bond. Zvijezda filma "Spider-Man", Tom Holland, dodatno je potaknuo nagađanja tijekom jednog intervjua.

​- Slušajte, trenutno postoje spekulacije. Zasad ćemo to svesti na minimum... Doći ćemo i do toga jednog dana - zagonetno je poručio.

S druge strane, Taron Egerton (36) odbacio je ideju da bi on mogao glumiti Bonda, smatrajući da nije dobar izbor.

​- Mislim da sam previše neuredan za to. Zaista volim Jamesa Bonda, posebno eru Daniela Craiga. Ali mislim da ne bih bio dobar u tome i da postoji toliko sjajnih, mlađih glumaca koji bi bili odlični. Vjerojatno bi uloga bila potraćena na meni - iskreno je rekao za Collider.