Sa svojih 50 godina života krenuo je u novo, bolje, zanimljivije i najuspješnije životno razdoblje. Ostvario je suradnju s novim timom i diskografskom kućom, u roku od godinu i pol u eter izbacio redom sedam sjajnih hitova koji su svi zasjeli na 1. mjesto službene top ljestvice HrTop40, što do njega nikom nije pošlo za rukom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pripremao je objavu albuma, a onda mu se na putu našao ogroman crveni znak Stop. Dugogodišnji osječki glazbenik i pjevač Igor Delač (53) suočio se s dijagnozom teške bolesti. Imao je Hogdkinovu bolest, maligno oboljenje limfocitnog tkiva.

"Taman sam se dobro 'zaletio' i bio presretan što je suradnja s mojim autorsko-producentskim timom Hit Factory kojega čine moji prijatelji Miroslav i Ivan Zečić te diskografom Croatia Records krenula uzlaznom putanjom, a onda se prvo dogodio Covid, potom i moja dijagnoza. Hodgkin mi je otkriven krajem svibnja prošle godine i prilično me je iznenadio jer sam redovan po pitanju godišnjih sistematskih pregleda, pazim na zdravlje, trčim maratone i pazim na prehranu. No, kada sam dobio prve simptome, a to je bio povišen CRP, treskavica, noćno znojenje, osip po koži koji je svrbio, temperatura, krenuo sam s pretragama. Trebalo je vremena da otkriju da se radi o Hodgkinovom limfomu no, već početkom lipnja krenuo sam na kemoterapije" priča Delač dodajući kako nije imao pojma o kakvoj se bolesti radi pa je 'pitao' Google i doživio šok.

"Inače sam optimista u životu i svi me znaju kao takvog no, kada sam vidio smrtnost kod te bolesti, optimizam mi je u tom trenutku opao. Srećom pa su tada veliku ulogu odigrale moja supruga i kći, također i najbližiji prijatelji, koji su mi dali volju i snagu da krenem u borbu. Prošao sam šest ciklusa kemoterapije. Zadnja je bila u studenom i u prosincu je proglašena remisija. Znači, šest-sedam mjeseci intenzivne borbe. Potom sam se polako oporavljao i nadao se povratku na scenu koji je, eto, uslijedio sada. Moja doktorica Petričević, voditeljica osječke hematologije, naglasila je kako za moje izliječenje vrlo važan bio optimizam. Svom medicinskom osoblju osječke hematologije na čelu s doktoricom Petričević neizmjerno sam zahvalan jer su predivni" ističe Delač koji je široj javnosti tek nedavno obznanio da je bio teško bolestan te da je bolest sada u remisiji.

Kako ga je bolest zatekla u vrijeme Covida bio je prisiljen vrijeme između kemoterapija provoditi kod kuće.

"Kemo su me dosta iscrpljivale pa nisam mogao nikamo. Tražio sam zanimacije unutar doma. Puno sam čitao, prijatelji su me redovno kontaktirali video pozivima i to mi je puno značilo, a konačno sam imao vremena posvetiti se svojoj velikoj ljubavi – gitari. Kupio sam ju prije 20 godina ali nikada u potpunosti savladao. U tom periodu otkrio sam što zapravo znači poslovica 'što te ne ubije, to te ojača'. Spoznao sam jednu sasvim drugu dimenziju života. Svi teoretiziraju kako je bitno uživati u svakom trenutku, svakoj sitnici, i nitko od nas zapravo to ne čini dok na neki način ne bude prisiljen. A onda se meni to doista dogodilo, spoznao sam da je sreća u malim stvarima koje čine život. Dok čovjek ne dobije žuti karton, ne cijeniš male stvari i prave životne vrijednosti. Ova bolest mi je u životu dosta toga presložila i posložila" kaže Delač koji danas otvoreno govori o svom iskustvu jer vjeruje da svojim savjetima može pomoći drugima koji prolaze to isto.

Zanimljivo je da je Delač, prije nego je obolio, trčao humanitarne utrke. Organizator je sada već tradicionalne humanitarne utrke “Osijek trči - I ti to možeš, daruj svoje kilometre”. Kompletan iznos od prikupljenih kotizacija trkača donira se potrebitima. Od prve utrke, donacija je išla za Zakladu Ana Rukavina, dakle onu koja je nastala zbog oboljenja iz spektra njegove bolesti. Sve to danas vidi kao male signale. No, on se u potpunosti okrenuo budućnosti, svojim pjesamama i nastavku koncerata, a ima i novi bend koji ga u svemu prati. Nova pjesma koju je snimio u znak zahvalnosti svima koji su mu pomogli u teškom periodu života u 'eter' je izašla proteklog ponedjeljka. Zove se 'Samo zbog vas' i njene riječi zapravo govore sve.

"Kada sam 2018. godine krenuo u suradnju s Hit Factory, znao sam da će to biti novo poglavlje moga života. Mnogi prijatelji s estrade dali su mi podršku. Prva naša pjesma 'Budan' odmah je postala hit, nakon čega smo nabili tempo i svaka tri mjeseca objavili novu. Ukupno sedam. Kuriozitet je da je svih sedam zauzelo top glazbenih ljestvica. U lipnju prošle godine trebali smo izdati album no, moja bolest je to zaustavila. Sjećam se, bio je petak 13.3. kada smo snimili pjesmu 'Nikad nije kasno' i već u ponedjeljak bio je proglašen lock down.Ta je pjesma trebala najaviti album čija je promocija trebala biti na CMC festivalu u Vodicama. Tematski pjesma opisuje tu neku situaciju oko korone, a kako sam ubrzo dobio dijagnozu, svi su mislili da zapravo govori o mojoj bolesti. Dakle, bio je lock down, nismo mogli snimiti spot i zamolio kolege i prijatelje iz javnog života da sami sebe snime dok pjevaju pjesmu i pošalju mi snimke. Sve je to u spot spojio i režirao Mario Šulina i pjesma je zaživjela putem svih tih poznatih osoba" kaže Delač koji se u to vrijeme već borio sa svojom bolešću kako je znao.

"Upravo taj uspjeh mi je dokazao da, ako gledaš na život optimistično i ne daš da te išta slomi, a ja nisam imao sumnje u ishod bolesti, sve mora završiti dobro po tebe. To je ujedno i moja poruka ljudima, da možeš čuda napraviti ako vjeruješ u sebe. Pjesma 'Samo zbog vas' koju smo sada objavili zapravo je moja autobiografska jer je napisana za sve one drage ljude koji su mi davali podršku tijekom liječenja. Ona je sad najava novog albuma koji bi pod istim imenom trebao izaći do kraja ove godine" dodaje Delač koji se ovih dana priprema i za svoj prvi 'povratnički' nastup nakon godinu i pol izbivanja sa scene. On će biti 25. rujna u Baranji i biti će, kaže Delač, koncert za pamćenje, bar za njega.

Delač je inače u glazbi već 40-tak godina jer je svirati i pjevati počeo još 1981. godine, kao 'klinac'.

"Glazba je moja velika ljubav. Nemam glazbenu naobrazbu ali sam odrastao uz roditelje koji su godinama pjevali u poznatom osječkom zboru Lipa. Tata je imao bas bariton, rijetku boju glasa, koju sam dijelom naslijedio, a ja sam tenor s baritonskom bojom. Stariji brat je imao dobru zbirku ploča kvalitetnih izvođača, pa sam kao klinac već bio dobro glazbeno educiran. A i volio sam svašta slušati, što mi je kasnije pomoglo u karijeri jer sam se iskušao u mnogo žanrova; koketirao sam malo sa tamburom, pjevao zabavnu, pop i rock glazbu, soul i funk. Najznačajniji bandovi kojih sam bio član su OK Band, Starfish i Prva liga, a onda sam se odlučio krenuti u solo vode" kaže Delač koji je prvi svoj koncert imao u sedmom razredu osnovne škole kada je svirao bubnjeve i pjevao u grupi Bond.