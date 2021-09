Jedna od najvećih hrvatskih glazbenih zvijezda redovito koristi usluge muške eskort pratnje iz Srbije, s kojima se sastaje u sobi u nekom od elitnih beogradskih hotela, gdje odsjeda. Pjevačica inzistira na apsolutnoj diskreciji i koristi samo muškarce po preporuci prijateljica iz visokog društva koje su imale slična iskustva, prenosi Kurir.

Naime, Hrvatica isključivo zakazuje susrete sa mlađim, atletski građenim muškarcima do 35 godina i insistira na tome da joj svaki put u hotel poslije nastupa ili tijekom privatnih posjeta gradu dođe drugi mladić, jer ne voli da se dvaput sastaje sa istom osobom. Ona je vrlo ljubazna, pa pored dogovorene cijene, uvijek i dodatno počasti eskorta, koji ispuni sve njene seksualne fantazije, rekao je izvor za srpski medij.

Za razliku od nje, koja plaća, dva bivša srpska reality igrača zarađuju ozbiljan novac od prodaje svog tijela. Jedan od njih već nekoliko mjeseci održava redovne seksualne odnose sa ženom od 70 godina. Oni se sastaju u Zagrebu, gdje ona i živi.

Njemu se tajna veza sa ovom ženom posebno osladila jer ga ova Hrvatica ozbiljno financira i ispunjava mu sve prohtjeve. Reality sudionik, koji je nastavio da se bavi javnim poslom i nakon izlaska iz showa, najmanje jednom tjedno dolazi u naš glavni grad.

Ipak, on ne želi imati ništa više osim poslovnog odnosa, što se ne sviđa ovoj starijoj gospođi, koja je počela i da se zaljubljuje u svog eskorta, u Srbiji poznatog po razuzdanom seksualnom životu i po čestom mijenjanju partnera.

I njegov kolega iz realityja se već godinama bavi prostitucijom. On svoje usluge, kako saznajemo, nudi i muškarcima i ženama. Njegova cijena je od 300 do 500 eura, ovisi od toga što klijent želi. S njima se sastaje u hotelskim sobama, a posebno naplaćuje i snimanje sa partnerima tijekom seksualnog čina, inzistirajući da mu se ne vidi lice kako ga netko ne bi prepoznao.

On se ovim poslom bavio i prije realityja, ali mu je cijena duplo skočila nakon sudjelovanja u njemu. On je dugo bio u vezi sa jednom popularnom djevojkom, međutim, kada je ona saznala iz njegovih poruka čime se on bavi i kako zarađuje novac, ostavila ga je i prekinula svaki kontakt s njim. Par je do tada u javnosti tvrdio da su ludo zaljubljeni i da ništa ne može da naškodi njihovoj vezi pa ni tračevi da je njen partner naklonjen istom spolu, kako se šuškalo u realityju.

Ovako love bogate klijente

Muškarci koji se bave najstarijim zanatom imaju dobro razrađenu plan kako da stupe u kontakt sa bogatim klijentima. Prvi i osnovni preduvjet je da muška prostitutka bude atraktivnog fizičkog izgleda, da je u konstantnom treningu, ali i da je u toku sa svim gradskim zbivanjima. Kao i kod ženskih prostitutki, i oni imaju doušnike, koji im javljaju gdje se nalaze oni sa dubljim džepom, bilo da su muškarci ili žene. Najčešće se pojavljuju u društvu starleta, gdje poslije nekog vremena stupaju u kontakt i dogovaraju se za viđenje na nekom diskretnom mjestu. Također su prisutni i u poznatim gay klubovima po Beogradu, ali i na gay aplikacijama za upoznavanje, gdje imaju svoje profile sa fotografijama, ali lažnim imenom i kontakt-telefonom kako bi se zainteresirani javili.

