Igor iz Parnog valjka za 24sata: 'Osjećam i dalje veliku tremu i odgovornost. Aki je uvijek tu!'

Vrlo sam uzbuđen oko premijere, a i predstave uopće. Jedva čekam da pred publikom iznesemo ono što pripremamo već mjesecima, priča nam glazbenik i glumac Igor Drvenkar (33). U subotu, 30. studenoga uskočit će na kazališne daske zagrebačke Komedije u ulogu Javerta u premijernoj izvedbi “Jadnika”, jednog od najpoznatijih kazališnih djela u povijesti, adaptiranog za brojne pozornice diljem svijeta, prema romanu Victora Hugoa.

- U ovu priču smo uložili puno truda i vremena, predstava je zahtjevna, moj lik Javerta je zahtjevan, no okružen sam izvrsnim ljudima oko sebe i samim time je sve ugodnije i lakše. Uživao sam u čitavom procesu stvaranja predstave - govori nam Igor, koji je već nastupao u mjuziklima kao što su “Jesus Christ Superstar”, “Legenda Ružice grada”, “Ljepotica i zvijer”... Koliko je uspješan na kazališnim daskama, toliko je i na koncertnim pozornicama.

Zagreb: Pjevač Parnog valjka Igor Drvenkar | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL - Ilustracija

'Aki je i dalje tu'

Kad je u ožujku prošle godine najavljen kao novi pjevač u kultnom Parnom valjku, bilo je iznenađenja i oduševljenja, a danas publika koja im u velikom broju stiže na koncerte potvrđuje da je pun pogodak.

- Sad je definitivno lakše, iako uvijek postoji ta velika trema i odgovornost. Ipak je Aki s bendom bio više od 40 godina i gdje god dođemo, koji god grad bio, publici iznad glave vidim nevidljive upitnike, kao da ne znaju što očekivati i kako vrijeme koncerta prolazi, tako se lagano opuštaju. Aki je i dalje tu, kroz sve pjesme, i ove nove. Žao mi je što nisam imao priliku upoznati ga, ali upoznajem ga kroz bend. Velika mi je čast izvoditi cijeli glazbeni opus Valjka - dodaje nam Igor, koji je dobio veliku vojsku obožavatelja mlađe generacije. Tomu svjedoče i viralne snimke s koncerata koje fanovi objavljuju i na TikToku, a ispod kojih se nižu pozitivni komentari.

Foto: Dusko Jaramaz/Pixsell

- Super mi je to. Koristim TikTok, ali ne provodim baš puno vremena na njemu, tu i tamo nešto objavim i malo pogledam što se događa. Volim biti upućen u trenutačna zbivanja. Baš mi je drago kad vidim i mlade ljude da uživaju u pjesmama Valjka i pjevaju ih na koncertima, a TikTok je tu i da neke ‘zaboravljene’ pjesme ponovno oživi ili novima da ‘boost’ - kazao je.

Parni valjak je 'old school'

Od benda, koji sljedeće godine slavi 50 godina, na glazbenoj sceni, Igor uči svakodnevno.

- Ono što mi se jako sviđa kod njih je što njeguju taj neki ‘old school’, a to je da se svi nađu, skupa sviraju, smišljaju. Svi su tu jedni za druge, dijelimo mišljenja i poglede kako dalje, što novo raditi... Od njih zaista učim svakog dana, kroz svirke, kad odemo na ručak, kad mi prepričavaju anegdote s putovanja i koncerata... Dobijem cijeli film te prošlosti. Kad bih imao sposobnost pisanja, mislim da bih već sad mogao napisati neku dobru knjigu o Parnom valjku, samo slušajući njihove priče - kaže.

Foto: Matej Grgić

Rani blagdani i Nova godina

Trenutačno rade na novome materijalu, a Valjak je dosad s Igorom objavio četiri singla, na koja su slušatelji i kritika odlično reagirali.

- Teško je suditi pjesme po društvenim mrežama, YouTubeu... Mislim da to više nije mjerilo. Ono što me veseli je kako te pjesme prolaze na svirkama, kad čujemo da ih publika pjeva. To je pokazatelj da smo stvarno uspjeli - kazao nam je Drvenkar.

Tijekom 2025. čekaju ih slavljenički koncerti diljem regije. Prva stanica njihove turneje “50” bit će dvorana Gripe u Splitu na Valentinovo, a novih 365 dana dočekat će s publikom u Rovinju. Blagdansko razdoblje, priznaje nam Igor, itekako je intenzivno.

- Nedavno sam bio na probi u Komediji i ravnatelj kaže kako radimo za blagdan, ali da svi znamo da to za nas ne vrijedi. Tako je to u našoj branši. S jedne strane nažalost, a s druge strane mi ih možda još dodatno uljepšamo svojim nastupima. Ali svakako ih planiram provesti i u krugu obitelji, pogotovo Božić - zaključio je.

storyeditor/2023-09-20/PXL_110923_103102264.jpg | Foto: JOSIP REGOVIC/PIXSELL