Igor Mešin o karijeri i mladosti: 'Trebat će mi još puno vremena da sustignem Duška Ćurlića...'

Informativci i showbizzeri Nove TV 25. studenog će na 18. koncertu 'Želim život' za Zakladu Ana Rukavina izaći rukom pod ruku. Bit će ujedinjeni, baš kao i cijela Hrvatska, na dan ovoga koncerta, što se svih ovih godina vidi po odazivu ljudi - što na Trgu, što u pozivima na broj 060 9000. Glumac Komedije i voditelj 'Supertalenta' Igor Mešin (56) dio je projekta još od samih početaka i raduje se što će biti u društvu s Marijom Miholjek i Petrom Perežom, Oni, priča nam, lijepo razgovaraju s političarima, a Igor je u paru s Mijom Kovačić zadužen za call centar. Ako i dođe do neke konfuzije tijekom livea, koji je uvijek izazovno raditi, hrabri se, tu je Mia koja će ga, uvjeren je, na vrijeme podržati i obraniti boje showbizzera.

Foto: Sandra Šimunović/PIXSELL

Koliko puta ste tijekom godina, vi, članovi vaše obitelji... okrenuli broj 060 9000?

Ne mogu točno reći jer sam uglavnom na taj dan radio na koncertu, no u pauzama bih svakako okrenuo broj. Sigurno su ga i moji doma podosta puta okrenuli i vrlo smo aktivni po tom pitanju.

Iza vas je gotovo 30 godina staža u Komediji, Nagrada hrvatskoga glumišta za režiju, vođenje najgledanijih zabavnih emisija. Jeste li ikad pomislili 'gdje bi mi bio kraj da sve to radim, primjerice, u Americi'?

Vjerojatno bi život u Americi materijalno bio lakši, profesionalno puno teži, a emotivno, vjerujem, skoro pa neizdrživ. Rene i ja imamo predstavu 'Idemo uživo' koja se bavi baš tom problematikom glumac-voditelj. Dio predstave govori upravo o tome kako bi naš život izgledao da sve to radimo u Americi. Pozivam ljude da dođu u Ludu kuću i pogledaju ovu predstavu.

Foto: Sandra Šimunović/PIXSELL

Vaša voditeljska karijera krenula je u showu 'Ne zaboravi stihove' pa su uslijedili 'Supertalent', 'MasterChef', 'Tvoje lice zvuči poznato', 'Ples sa zvijezdama'. Zabavan ste, odmjeren, pristojan... Imate apsolutno sve odlike dobrog voditelja. Osjećate li se kao Oliver Mlakar?

Nadam se da sve to jesam jer se trudim takav biti i nadam se da to dolazi do publike. To bi trebale biti karakteristike dobrog voditelja, pa ako netko misli da ih imam, drago mi je. Mislim da se nitko ne može osjećati kao Oliver Mlakar jer je jedan jedini Oliver Mlakar, a mi samo možemo razmišljati o njemu.

Foto: NOVA TV

Odrastali ste s drugim voditeljskom veličinom, Duškom Ćurlićem. Po čemu pamtite mladenačko doba? Kakve ste manguparije izvodili?

Dobar dio djetinjstva, srednje škole, pa i prije toga proveo sam s Duškom Ćurlićem. Bila je tu cijela ekipica koja se bavila glumom od malih nogu. U naš razred išli su Barbara Nola, Filip Nola, Marko Torjanac... Zajedno smo išli u kazalište, a prvu ljubav prema glumi svi smo dobili od Zvjezdane Ladike. Prve predstave smo igrali zajedno i zbilja nam je mladost bila lijepa. Nismo je previše provodili na ulici, nego smo sve slobodno vrijeme stvarno bili u ZKM-u.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Duško je voditelj koji je baš dobar i u glumi. Vi ste glumac koji je i sjajan voditelj. Jeste li razmišljali o zajedničkom pojavljivanju? U nekom showu, seriji, predstavi...?

Duško je voditelj koji je izuzetno dobar u glumi, talentiran je, što je i dokazao jer je cijela ta ekipa iz ZKM-a nakon mature krenula na Akademiju. Neki su imali sreću i prošli su od prvog puta, a Duško i ja nismo. On je krenuo drugim stopama, na radiju je isto bio fantastičan. Njega je ta ambicija za Akademiju ranije napustila, a ja sam bio malo uporniji i išao sam čak triput i sad smo tu gdje jesmo. O zajedničkom pojavljivanju nismo nikad razgovarali, nisam razmišljao o tome, ali zašto ne? Možda neki show, ako ništa drugo, za kojih 15 godina, kad budemo u mirovini, napravimo neku lijepu predstavicu i po domovima za umirovljenike, našim godišnjacima, donesemo malo zabave i veselja.

Foto: Nova Tv

S vama dvojicom u srednjoškolskoj ekipi je bio i Filip Nola. Koliko ste 'iskorištavali' dojam finih dečkiju? Koliko markirali, što sve izvodili pred roditeljima, profesorima?

Nisam baš siguran koliko smo Duško, Filip i ja ostavili dojam finih dečkiju. Dosta smo, moram priznati, markirali, a dosta smo se i izvlačili na glumačke obveze. Pred roditeljima nismo nešto specijalno izvodili, a nekim profesorima smo bili u redu, dok smo drugima išli na živce. No nismo bili bahati ni bezobrazni, ako ništa, trudili smo se biti šarmantni. Izvlačili smo se s ocjenama, to priznajem, no nismo bili loši đaci.

Što ste sve slušali, kamo izlazili?

Bili smo mlađarija Zvečke i Kavkaza, sjedili smo preko puta i gledali ove velike face. To su nam bili nekakvi izlasci, a naravno uvijek negdje usput je bio i Saloon. Od glazbe smo tad slušali svašta - od Bowieja do Srebrnih krila. Uglavnom, dobro smo se provodili i vrlo se rado sjećam tih trenutaka.

Foto: Sandra Šimunović/PIXSELL

Koji se od vas trojice prvi proslavio? Čime? I jesu li druga dvojica bili podrška?

To je vrlo upitno. Ja sam nekako krenuo jer sam sa 16 godina, dok smo još išli u školu zajedno, dobio prvu veliku ulogu u filmu Veljka Bulajića 'Obećana zemlja'. U tom smislu sam bio prvi koji je imao film u kinima i išla mi je čak serija jedno vrijeme na televiziji. No to je bio prvi mali iskorak. Prva prava televizijska zvijezda bio je, naravno, Duško Ćurlić na kojeg smo svi bili jako ponosni. Dok sam hodao okolo i nisam znao gdje ću točno raditi, Duško je već bio velika faca na TV-u i omiljeno lice pred malim ekranima. Uvijek sam ga volio i spomenuti u razgovoru: 'O, Duško, pa to je moj prijatelj, zajedno smo išli u razred', a trebat će mi još puno vremena da ga sustignem. S Filipom sam malo više u kontaktu jer smo oboje glumci i dijelimo taj posao, no s Duškom se redovito čujem i uvijek se podržavamo. Čujemo se pred neki veliki projekt, porazgovaramo i posavjetujemo se.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

U prvoj sezoni showa 'Zvijezde pjevaju' čak ste i zapjevali. Kakva su bila iskustva? Biste li ponovili?

Pjevanje mi nije strano jer mi u opisu radnog mjesta u Komediji piše da sam glumac pjevač. Ne sad baš kao pravi pjevači, ali dobro. Iskustva su mi bila prekrasna jer sam s Jelenom Radan divno surađivao. Uputila me u još neke tajne pjevanja, ali ono što je najbitnije, super smo se zabavljali i bili smo dobra ekipa. Ali to je bilo prije puno godina i tad sam bio još mlad, nadobudan i pun ambicija, ali i dovoljno hrabar da prihvatim jedan takav projekt. Danas, u ovim godinama i s ovim iskustvom trebao bih ipak malo bolje razmisliti.

Foto: Petar Glebov/PIXSELL

Što su vam doma rekli? Što općenito kažu supruga i sin? Gledaju? Hvale ili kritiziraju?

Doma su svi bili zadovoljni. Roko je, doduše, bio premali da bi me kritizirao, ali znam da je bio sretan što mu tata pjeva na televiziji. Općenito, supruga i sin, zato što me najbolje poznaju, najveći su mi kritičari koji najtočnije znaju reći gdje i što griješim. No blagi su kritičari i uglavnom daju savjete. Mislim da su, općenito gledajući, zadovoljni sa mnom u ovih 30-ak godina kazališno-televizijske karijere.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Zavidna karijera, skladan brak..., čini se kao da imate idiličan život. Smatrate li se sretnikom kojemu sve ide od ruke?

Zavidna karijera - može se reći, skladan brak - to se nadam i mislim da ove silne godine koliko smo zajedno to i dokazuju, a idiličan život - možda bi se reklo da imam, ali naravno da život nikad nije idiličan jer bi tad možda bio i predosadan. No da imam lijep život i da sam zadovoljan i da sam u neku ruku sretnik - jesam. Sretan sam na svom poslu, sretan sam kad dođem s posla, a sretan sam i kad sam sam nekad. Bilo je puno uspona i padova, bilo je razočaranja, ali i divnih stvari za koje se nadam da će ih još biti. No da se baš smatram sretnikom kojemu sve ide od ruke, to ne mislim, jer jako puno stvari koje sam počeo i zamislio, nisu mi išle od ruke.

Sad vas opet gledamo u 'Supertalentu'. Kako sve to izgleda prije nego što se kamere upale? Ima li nervoze, treme, raznih spački za dobru atmosferu?

Deseta sezona je u tijeku, a atmosfera je tu uvijek zabavna. Dosta se ljudi tu izmijenilo, no uvijek se održavala dobra atmosfera. Nikad nije bilo nekih problema da ti se nešto ne da raditi, da ti je teško... U audicijskim emisijama, a i u polufinalu, mislim da si žiri, Frano i ja znamo lijepo uljepšati život prije nego što se kamere upale. E sad, prilike za veliku spačku ipak baš i nema jer se treba dobro pripremiti i posložiti u glavi, ali uvijek ima razloga za smijeh. Osobito kad je tu Maja Šuput jer se možete praktički smijati na svaki njezin pogled. Toliko je zabavna.

Foto: NOVA TV

Pred vama je i veliki jubilej. Hoćete li proslaviti 30 godina u Komediji?

Ne planiram neku posebnu proslavu jer mislim da još nisam gotov. Imat ću premijeru nove predstave u režiji Damira Lončara, a tu je i 'Ljepotica i zvijer', divna predstava koju sam dodao u knjigu svoje karijere. No konkretne proslave ipak neće biti, nisam još spreman na to, iako je u pitanju 30 godina.

Okušali ste se i kao redatelj mnogih predstava, a 2014. dobili i Nagradu hrvatskoga glumišta za mjuzikl 'Monty Python's Spamalot', i to u kategoriji najboljeg redatelja. Odakle želja za ulazak u redateljske vode?

Dogodio se spontano. Kad sam vidio mjuzikl 'Mali dućan strave', nekako se u meni rodila želja da se malo poigram s tim tekstom, s Damirom Lončarom izrežirao sam prvo taj mjuzikl, pa su se stvari nekako nadovezale na sebe. I 'Gubec-beg', i 'The Full Monty', i sad 'Spamalot'. Potonji mi je možda najduhovitiji, a inače sam ljubitelj Montyja Pythona. Mene uglavnom naslovi inspiriraju da nešto režiram, a ne sama režija i drago mi je da ovo imam iza sebe.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Iza vas su i upečatljive televizijske uloge. Što vam kažu ljudi na ulici? Jeste li im draži kao Mile Car ili Nenad Kosmički?

Mile Car i Nenad Kosmički su mi, slažem se, najupečatljivije televizijske uloge i među dražima su mi. 'Klinika' je bila divna stvar koju sam radio, ne samo zbog serije nego i okolnosti, ekipe i situacije koja je vladala na setu. Isto i s 'Odmori se, zaslužio si'. Publika je nekako podijeljena - ako sam im dražio kao Mile Car, onda me pitaju gdje je Šemso, a ako sam im draži kao Neno, onda je pitanje 'od čega danas boluješ'.

Kad sa svime završite, kad dođete doma, gledate li uopće televiziju? Ili se opuštate na neki drugi način?

Gledam dosta televiziju, televizoman sam. U našoj kući je TV uvijek upaljen, a ja sam od onih koji se odmaraju uz televiziju i mijenjam programe. No i u situacijama nakon dugog snimanja volim sjediti u tišini da malo ispraznim glavu. U slobodno vrijeme volim i spavati, kao i igrati igrice, pa imam nekoliko varijanti dobrog opuštanja. Nekad volim biti i sam, odnosno ljenčariti.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Za našu naslovnicu utjelovili ste Ala Pacina u kultnom 'Scarfaceu'. Volite li Pacina? Je li baš on miljenik ili?

Drago mi je da je bila ideja da utjelovim Ala Pacina jer sam prvo pomislio da se neću trebati puno smijati na fotografijama, što mi je izuzetno odgovaralo. Još je u pitanju 'Scarface', a ja nosim ožiljak još od vrtića. Pacina volim, kao i njegove filmove, i jedan mi je od miljenika te generacije, uz Roberta De Nira.

Što nakon 'Supertalenta'? Novi TV projekt? Nova predstava? Nova režija? Ili samo dobar odmor?

U prosincu kreću nove predstave 'Ljepotice i zvijeri' u Lisinskom, čeka me i nova predstava koju krećem raditi s Damirom Lončarom. U planu su i neki televizijski projekti, pa odmor još nije na vidiku. Život ide svojim tijekom, a odmor će doći jer za ljenčarenje se uvijek nađe pokoji trenutak.