Igor napokon zna na čemu je, a Kristina i Marko uživaju skupa: S njime se osjećam baš sigurno

Posljednja dva para koja su ostala zajedno u eksperimentu, Doris i Igor te Kristina i Marko, prošli su period razdvojenosti i izmijenili zavjete. „Osjećaj nostalgije je prisutan. Meni je ovdje stvarno bilo ne za pet, nego za pet plus“, rekla je Doris uoči odlaska iz zajedničkog stana.

Foto: RTL

Igor se požalio jer smatra da Doris nije pokazala dovoljno interesa i nije pružila priliku njihovu odnosu. „Jedina moja inicijativa s kojom bi on bio zadovoljan bi bilo da sam ga poljubila“, zaključila je Doris.

„Ona je dosta zatvorena, puna straha, ne želi se izraziti i reći ono što misli. Boji se to reći, vidim da ima neka emocija sigurno, ipak je provela sa mnom dva mjeseca i malo će joj biti sad teže. Ja ću vjerojatno Doris nedostajati više nego ona meni“, komentirao je Igor.

Foto: RTL

Kristina i Marko komentirali su kako su tijekom eksperimenta prošli trnovit put. „Ispostavilo se da su ti neki napadi usmjereni meni i njoj dali volju da sve više razmišljamo o nama, a ne drugima. Možda je to čak pozitivno utjecalo na nas jer smo sve negativne stvari ostavili sa strane i fokusirali se na odnos koji imamo ona i ja“, rekao je Marko, a Kristina otvoreno priznala: „Ja se u njegovom naručju osjećam sigurno, voljeno i baš kao prava kraljica.“

„Ja znam da ću i ja Kristini nedostajati i pričali smo o tome već nekoliko puta. Mislim da odnos kakav smo stvorili nismo očekivali ni u jednom trenutku, a posebno ne u eksperimentu“, rekao je Marko i dodao: „Mislim da još nismo ni svjesni da sutra, kad se probudimo, nećemo biti zajedno.“

„Drago mi je što sam stigao doma među svoje prijatelje i rodbinu. Mirniji sam sad, opušteniji, malo važem da vidim kako, što i super mi je biti svoj na svome“, rekao je Igor, a njegov prijatelj Dario komentirao: „Mislim da je razočaran. Ja njega znam i on će dati sto posto i u privatnom životu i u poslovnom, pokazao je svoje pravo lice.“

Foto: RTL

„Mogla je dobiti više od prijateljstva, ali eto“, rekao je Igor, a Doris, koja se također družila sa svojim prijateljicama, priznala je kako i dalje nije sigurna. „Hvališ ga cijelo vrijeme da je predobar, znači, ne kužim u čemu je problem, u tebi“, rekla je Doris prijateljica, a ona odgovorila: „Puno ima tu stvari i stvarčica, drago mi je da ćemo imati sad dosta vremena da razmišljam o tome.“

Kristina je prijateljici pričala o Marku i kako nije očekivala kako će naći mlađeg partnera. „Ja se nadam da ćete uspjeti, stvarno to zaslužuješ“, rekla je Kristini prijateljica, a Marko prijatelju dodao: „Dobio sam mnogo više nego što sam očekivao. Drago mi je da je sve prošlo kako je prošlo i mislim da je to dovelo do toga da sam ojačao i da donosim neke odluke sam i da se borim za ono što stvarno želim. Ovaj odnos između mene i Tine je još nov i najveći problem je udaljenost jer je ona u Zagrebu, a ja u Beogradu.“

Foto: RTL

Uoči susreta s Doris, Igor je otvoreno priznao: „Mislim da je ovom eksperimentu nedostajao naš poljubac i od tog trenutka bi krenulo onda sve u boljem smjeru. Da je Doris probala, znala bi da nema povratka i zato se nije usudila probati. To je to, trenutak istine, Igor i Doris - biti ili ne biti.“

Doris i Igor sastali su se na razmjeni zavjeta i Doris je prva čitala svoje. Priznala je Igoru kako joj nije bilo lako upustiti se u avanturu eksperimenta te kako je tako sretna i zahvalna što je baš Igor bio njezin partner.

Foto: RTL

„Iskreno sam došla ovdje spremna dati šansu novoj ljubavi, spremna dati šansu tebi. Osluškivala sam srce i nisam odustala odmah, ali ovaj put moji leptirići nisu zatreperili onako mislim da zaslužujemo i ti i ja, ali ono što sigurno treperi i tinja je osjećaj da ćeš svakako imati posebno mjesto u mom srcu“, rekla je Doris Igoru i dodala: „Potrudit ću se da ovo za nas kao ljude ne bude kraj nego početak jednog predivnog i iskrenog prijateljstva.“

„Očekivao sam ovakve zavjete jer se u dva mjeseca nije dogodilo ništa više, tako da je ovo sama logika, kako bi rekla Doris“, komentirao je Igor, koji je Doris i svojim zavjetima rekao kako je uz nju mogao biti opušten i baš ono što je, ali kako ona svoj obrambeni štit nije spustila do kraja eksperimenta.

„Naši prvi zavjeti su se razlikovali, tvoji su se temeljili na 'lega, lega', a moji na 'prijatelji, partneri, ljubavnici.' Točno u tom tonu smo i završili eksperiment jer sam bio otvorenog srca i spreman dati priliku, a mislim da ti ne. Ja sam tip koji će se prepustiti ako vidim da je pored mene kvalitetna osoba i osjećam se opušteno. Kliknuli smo kao frendovi, a ne kao muškarac i žena i volio bih da tako i ostane. Imali smo priliku, nismo je iskoristili. Da smo pokušali vjerojatno bi sad bilo sve drugačije, ali to nećemo nikad saznati“, iskren je u svojim zavjetima bio Igor.

Foto: RTL

„Znala sam da mu se sviđam, jasno je on to rekao, a ja mislim i pokazao. Možda čak i je zaslužio priliku jer se stvarno trudio i stvarno je bio uporan, ali tako je kako je“, rekla je Doris, a Igor dodao: „Znam konačno na čemu sam, to mi je vrlo bitno i to sam htio odavno. Sad mogu skinuti prsten, napokon sam slobodan.“

Kristina i Marko jedva su čekali susresti se na zavjetima.

„Dragi Marko, iskreno, bilo je malo previše očekivati da ću u ovom eksperimentu naći ljubav svog života koju nisam dosad našla, ali eto, onda si došao ti. Od prvog dana si si dao truda da se osjećam ugodno, poželjno i sigurno uz tebe i hvala ti na tome. Priznajem bila sam skeptična i u nevjerici, ali drago mi je što si pobio sve moje nedoumice i sumnje jer jedan tvoj pogled u mene sa smiješkom i sve zaboravljam. Drago mi je da sam došla do kraj baš s tobom jer drugačije ne bi ni valjalo. Veselim se svakom sljedećem danu i trenutku provedenom s tobom“, rekla je Tina, a Marko potvrdio da se savršeno slažu sličnim zavjetima u kojima je naglasio kako nije mogao ni sanjati da će baš u eksperimentu upoznati nekog poput nje.

Foto: RTL

„Je l' možemo sad doma?“ našalila se Kristina čim su pročitali zavjete, a par zaključio: „Nakon eksperimenta uživat ćemo malo bez kamera, ja ću malo do Beograda, on će do Zagreba. Ja ću svoj rođendan slaviti u Beogradu, a Marko svoj u Dalmaciji.“