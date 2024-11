Ilan Kabiljo se vraća na scenu

Prije 30 godina zajedno su napravili megahit "Kad nema ljubavi" koji obožavaju sve generacije, a sada Ilan Kabiljo i Zvonimir Dusper Dus predstavljaju još jednu plesnu poslasticu "Ljubav može bolje" na kojoj im se pridružila Sabina Špoljar iz disco senzacije Groovetastic!

"Dus je jedan od rijetkih glazbenika koji me pozna još od tinejdžerskih dana i uvijek smo imali isti ukus u glazbi i produkciji. Već smo kao djeca surađivali na mojim pjesmama i na pjesmama grupe ET. On je vrhunski inženjer i ton majstor. Ima jako istančano uho, te je također fenomenalan glazbenik.", o suradnji s Dusom je ispričao Ilan koji je otkrio i kako je "Kad nema ljubavi" koju je napisala Vanna, a potom su ju odličnim aranžmanom "zakucali" Dus i Ilan, obilježila njegov život i karijeru:

"Znao sam da ćemo Dus i ja napraviti tvrdi disco sound za plesne podije, jednostavno je pjesma u meni kuhala dvije godine, dok nisam shvatio što treba napraviti s njom. Dus je uvijek znao na mix pultu dovršiti moje ideje u zvuk kakav sam zamislio. Onaj početak 'bam, bam, bam' sam baš tako zamislio da bude ultra prepoznatljivo zauvijek. I nisam pogriješio."

POSLUŠAJTE PJESMU:

"Ilan i ja smo stari "Dynamic duo" i u mladim danima smo imali odličnu suradnju čiji je vrhunac pjesma "Kad nema ljubavi" koja se i danas uredno vrti na radiju i na klupskim partijima. Ideja za ovu pjesmu došla je prije otprilike 2 godine kad sam u našem eteru prvi put čuo neke nove pjesme mlađih izvođača koje zapravo zvuče gotovo identično kao komercijalniji house iz kasnih 90-ih i ranih 00-tih. Pomislio sam, pa to je moja muzika, imam takvih instrumentala u arhivi, trebam samo dobre suradnike na vokalima. Tako sam našao ovaj instrumental u demo obliku i odmah u glavi čuo Ilanov glas, poslao mu ideju i čim je prvi sljedeći put došao u Zagreb iz Beča, otpjevao je iz prve ove melodiju! Odmah smo znali da je to to. Ja sam napravio tekst. Trebalo je dosta dugo da pjesmu završimo jer smo obojica jako zauzeti i živimo dosta daleko jedan od drugog.", o suradnji s Ilanom je ispričao Dus te otkrio kako je u ovoj dinamičnoj kombinaciji završila i Sabina.

Foto: Danijel Kovačević

"Kad smo složili pjesmu, meni je nešto falilo. Sjetio sam se da sam u originalnoj house verziji imao pjevanje, kratku frazu koja se vrtjela u krug, i shvatio sam da odlično paše kao C dio pjesme. U glavi sam imao visoki, čisti ali funky, ritmičan glas, no takvih je kod nas malo, većina pjevačica koja je u tom "điru" su altovi i imaju tamne boje glasa. Sjetio sam se benda Groovetastic i kontaktirao ih. Kad se sjetim tog dana kad je Sabina došla kod mene odmah se naježim, iskreno! Došla je i čim je počela pjevati pjesmu shvatio sam da je to to, i da napokon imamo cijelu pjesmu. Davor Devčić iz Groovetastica je dodao potrebne gitarske linije tako da smo brzo dobili željeni zvuk."

Sabina ne krije oduševljenje zbog sudjelovanja na pjesmi glazbenika čije pjesme obožava još otkad je bila djevojčica te je presretna što i njezin Groovetastic ostavlja pečat na ovoj sjajnoj pjesmi.

Foto: Danijel Kovačević

"Ljubav može bolje" prati i razigrani spot prepun onoga na što ova pjesma neodoljivo mami - plesa:

"Ideju za spot sam dobio odmah na početku rada na pjesmi, a sve je krenulo u pravom smjeru kad mi je Aki iz Osake poslala snimke plesa. Druge materijale potrebne za spot snimili smo u jednom danu. Međutim, montaža je bila zahtjevna i trajala je više od dva tjedna. Nadam se da je spot dobro prenio pozitivnu vibru koju smo imali na snimanju.", ispričao je Dus.