Ilan Kabiljo: Senna M, Colonia, Karma, I Bee i ja imamo novu pjesmu. Ljudima će se svidjeti

Skladatelj i producent Ilan Kabiljo (Zagreb, 1969.) jedan je od onih glazbenika koji možda nisu svakodnevno u medijima, ali koji su svojedobno ostavili snažan trag na hrvatskoj glazbenoj sceni. Devedesetih godina prošlog stoljeća, na vrhuncu epidemije dance glazbe, Ilanove pjesme “Kad nema ljubavi” i “Prekasno za nas” postale su instant hitovi. Njihov prepoznatljiv funky groove i melodična produkcija činili su glazbeni soundtrack generacije koja je odrastala u razdoblju ratne nesigurnosti, ali i nade u nove početke. U tom kontekstu, Kabilja se doživljavalo kao nasljednika Dina Dvornika, no on je odlučio krenuti drugim putem. Razočaran tadašnjim odnosima na sceni, već 1993. napustio je Hrvatsku i otišao u Los Angeles gdje se usavršavao na uglednom UCLA-u. Paralelno je skladao, producirao i surađivao na raznim projektima. Posljednji studijski album objavio je prije 25 godina, no njegova glazba - pogotovo u kontekstu nostalgije za devedesetima - i dalje živi, ne samo kao zabava već i kao dio kolektivne memorije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+