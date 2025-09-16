Obavijesti

Show

Komentari 0
OVOME SE NITKO NIJE NADAO

'Ima li boljeg načina potaknuti krv da kola žilama?' Novi izazov šokirat će sve u 'Životu na vagi'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
'Ima li boljeg načina potaknuti krv da kola žilama?' Novi izazov šokirat će sve u 'Životu na vagi'
4
Foto: RTL

Na vašem izazovu nalazi se 12 tisuća loptica. U sat vremena morate što više loptica skupiti u košaru tima. Onaj tim koji ih skupi više, osvaja današnji izazov, reći će trener Edo

Kišni dan pred novi izazov. 'Atmosfera je bila osrednja, kao što zna biti', otkrila je Snežana. Plavi tijekom vožnje razgovaraju o Tamari, koja je bila jaka karika. 'Ema može jako puno, mlada je, ali je još mlada, nije svjesna što ona sve može i mislim da će joj vrijeme ovdje jako goditi da vidi za što je sve sposobna', otkrio je, pak, Zvone.

ŽIVOT NA VAGI Tamari je ozljeda pomrsila sve planove: 'Nezasluženo je otišla, davala je milijun posto od sebe'
Tamari je ozljeda pomrsila sve planove: 'Nezasluženo je otišla, davala je milijun posto od sebe'

Tijekom vožnje prema novom izazovu, Zvone je motivirao ekipu. 'Od kukanja nema ništa', zaključio je. 'Bit će nešto jako zanimljivo, vidim loptice, koševe', otkrila je o izazovu Josipa. 'Mislim da su svjesni da će završiti u bazenu, zbunjeni su', zaključila je o novom izazovu trenerica Mirna.

Foto: RTL

'Ima li boljeg načina potaknuti krv da kola žilama od jutarnjeg kupanca. Na vašem izazovu nalazi se 12 tisuća loptica. U sat vremena morate što više loptica skupiti u košaru tima. Onaj tim koji ih skupi više, osvaja današnji izazov i osvaja teretanu i trenera do kraja ciklusa, što znači da gubitnici gube trenera i teretanu do kraja ciklusa, odnosno do posljednjeg treninga prije zadnjeg vaganja', objasnio je trener Edo prije početka novog izazova.

Foto: RTL

U izazovu je i patkica spasenja, a tko će je moći iskoristiti - doznajte od 21.15 sati u novoj epizodi 'Života na vagi' ili već sada na na platformi Voyo.

Foto: RTL

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Sjećate se Yameisy iz 'Big Brothera'? Ovako danas izgleda
BILA U TREĆOJ SEZONI

FOTO Sjećate se Yameisy iz 'Big Brothera'? Ovako danas izgleda

Simpatična Kubanka je 2006. svojim izjavama poput 'meni je tebe jao' i 'nema čanse' mamila osmijeh na lice, a i danas se neki rado toga prisjećaju
FOTO Nekada je lomio srca, a danas šokira izgledom: Ah, pogrešni kirurg me sastavljao
Prije idol, sad sjena

FOTO Nekada je lomio srca, a danas šokira izgledom: Ah, pogrešni kirurg me sastavljao

Mickey Rourke danas slavi 73. rođendan. Nekad je bio simbol holivudskog seksipila, glumac za kojim su uzdisale milijuni žena, ali danas više izaziva šok i zgražanje. Razlog nije samo prolazak vremena, nego niz plastičnih operacija i botoksa kojima si je, kako i sam priznaje, uništio izgled. 'Većinom toga sam pokušavao ispraviti štetu uzrokovanu boksom, ali odabrao sam pogrešnog kirurga da mi ponovno sastavi lice', rekao je jednom prilikom.
FOTO A di je Šime? Maja Šuput na Vinkovačkim jesenima
GALERIJA

FOTO A di je Šime? Maja Šuput na Vinkovačkim jesenima

VINKOVCI Maja Šuput nastupila je na 60. izdanju Vinkovačkih jeseni. Pjevačica je za nastup izabrala kratku bijelu haljinicu koja je oktrivala dekolte i noge. Šime nije bio u blizini

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025