Vanessa Paradis profilirala se kao uspješna pjevačica i glumica u Francuskoj 80-ih godina, a onda je osvojila čitav svijet. Danas slavi 53. rođendan.
Imala je samo 14 godina kada je osvojila svijet, dugo je ljubila jednog od najpoželjnijih frajera
Vanessa Paradis na glazbenoj sceni je debitirala 1986. godine, a godinu kasnije je objavila singl "Joe le taxi". Imala je samo 14 godina, a imidžem Lolite osvojila je publiku i kritiku. U samo nekoliko godina slavu je iskoristila i na glumačkoj sceni, a 1989. je dobila nagradu za Cesar najbolju debitanticu. Za mladu pjevačicu i glumicu, stvari su se ipak razvijale prebrzo. Odrasla je uz roditelje koji su se bavili dizajnom interijera i 12 godina stariju sestru, a još kao djevojčica imala je karijeru prikladniju za nekoga starijeg.
- Sve mi se događalo brzo. Bila sam šokirana što se nitko u mojoj okolini nikada nije suprotstavljao ničemu što sam govorila. Znala sam biti vrlo oštra i zlobna, samo kako bih vidjela reakcije ljudi. Ulazila bih ljutito u TV studio i zahtijevala kavijar, a sve redom sam i dobivala - komentirala je Vanessa za Hello jednom prilikom.
- Znala sam zaboravljati tko sam zapravo i jedno sam vrijeme izgubila balans između stvarnosti i onoga što se događalo pred kamerama - iskrena je bila Paradis. Nakon što je osvojila svijet kao tinejdžerica, slavna ljepotica se okrenula karijeri manekenke. Početkom 90-ih je postala zaštitno lice Chanela te je promovirala njihove parfeme.
U to vrijeme je ponovno osvajala glazbene top ljestvice, ovoga puta pjesmama na engleskom jeziku, koje je producirao Lenny Kravitz. Njega je u to vrijeme i ljubila, a mediji su pozorno pratili svaki njihov korak.
Redatelji su obožavali raditi s njom, a govorili su da je Paradis zbog svoje elegancije puno više od obične glumice.
- Snimanje filmova mi je vrlo opuštajuće. Nisam zaljubljena u svoje filmove, ni u svoju glazbu, ali sam iskrena u svemu što radim - rekla je u jednom intervjuu. Komentirala je i kako su je žene mrzile te su joj svašta dobacivale i kada bi je vidjele na ulici. Povezivala je to s ljubomorom.
Veliku ljubav doživjela je 1998. godine kada je upoznala glumca Johnnyja Deppa s kojim je dugo bila u vezi.
- Što volim na njemu? Sve. Bilo bi blesavo da sada pričam kako je pametan, zabavan, odličan i poseban - komentirala je 2004. u razgovoru. Par je zajedno bio tek nekoliko mjeseci kada je Vanessa ostala trudna. Lily-Rose Melody Depp rođena je u svibnju 1999. godine. Sina Jacka Johna Christophera Deppa dobili su tri godine kasnije. Javnost se iznenadila kada su 2012. godine objavili da se razilaze.
Unatoč svemu ostali su u sjajnim odnosima, a Vanessa je Johnnyja branila kada je završio na sudu s bivšom suprugom Amber Heard.
Paradis je 2014. počela hodati s francuskim glazbenikom Benjaminom Biolayjem, no nisu dugo ostali skupa. Dvije godine kasnije zaljubila se u redatelja Samuela Benchetrita s kojim se vjenčala 2018.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+