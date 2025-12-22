Imala je samo 14 godina kada je osvojila svijet, dugo je ljubila jednog od najpoželjnijih frajera

Vanessa Paradis na glazbenoj sceni je debitirala 1986. godine, a godinu kasnije je objavila singl "Joe le taxi". Imala je samo 14 godina, a imidžem Lolite osvojila je publiku i kritiku. U samo nekoliko godina slavu je iskoristila i na glumačkoj sceni, a 1989. je dobila nagradu za Cesar najbolju debitanticu. Za mladu pjevačicu i glumicu, stvari su se ipak razvijale prebrzo. Odrasla je uz roditelje koji su se bavili dizajnom interijera i 12 godina stariju sestru, a još kao djevojčica imala je karijeru prikladniju za nekoga starijeg.

- Sve mi se događalo brzo. Bila sam šokirana što se nitko u mojoj okolini nikada nije suprotstavljao ničemu što sam govorila. Znala sam biti vrlo oštra i zlobna, samo kako bih vidjela reakcije ljudi. Ulazila bih ljutito u TV studio i zahtijevala kavijar, a sve redom sam i dobivala - komentirala je Vanessa za Hello jednom prilikom.

- Znala sam zaboravljati tko sam zapravo i jedno sam vrijeme izgubila balans između stvarnosti i onoga što se događalo pred kamerama - iskrena je bila Paradis. Nakon što je osvojila svijet kao tinejdžerica, slavna ljepotica se okrenula karijeri manekenke. Početkom 90-ih je postala zaštitno lice Chanela te je promovirala njihove parfeme.

Foto: BENOIT TESSIER/REUTERS

U to vrijeme je ponovno osvajala glazbene top ljestvice, ovoga puta pjesmama na engleskom jeziku, koje je producirao Lenny Kravitz. Njega je u to vrijeme i ljubila, a mediji su pozorno pratili svaki njihov korak.

Redatelji su obožavali raditi s njom, a govorili su da je Paradis zbog svoje elegancije puno više od obične glumice.

- Snimanje filmova mi je vrlo opuštajuće. Nisam zaljubljena u svoje filmove, ni u svoju glazbu, ali sam iskrena u svemu što radim - rekla je u jednom intervjuu. Komentirala je i kako su je žene mrzile te su joj svašta dobacivale i kada bi je vidjele na ulici. Povezivala je to s ljubomorom.

Veliku ljubav doživjela je 1998. godine kada je upoznala glumca Johnnyja Deppa s kojim je dugo bila u vezi.

Reuters/Pixsell | Foto: Reuters/Pixsell - ILUSTRACIJA

- Što volim na njemu? Sve. Bilo bi blesavo da sada pričam kako je pametan, zabavan, odličan i poseban - komentirala je 2004. u razgovoru. Par je zajedno bio tek nekoliko mjeseci kada je Vanessa ostala trudna. Lily-Rose Melody Depp rođena je u svibnju 1999. godine. Sina Jacka Johna Christophera Deppa dobili su tri godine kasnije. Javnost se iznenadila kada su 2012. godine objavili da se razilaze.

Unatoč svemu ostali su u sjajnim odnosima, a Vanessa je Johnnyja branila kada je završio na sudu s bivšom suprugom Amber Heard.

Paradis je 2014. počela hodati s francuskim glazbenikom Benjaminom Biolayjem, no nisu dugo ostali skupa. Dvije godine kasnije zaljubila se u redatelja Samuela Benchetrita s kojim se vjenčala 2018.