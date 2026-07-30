Imala je tek četiri godine kada je prvi put stala pred kamere: "Uvijek sam naporno radila"

Joey King rođena je 30. srpnja 1999. godine u umjetnički nastrojenoj obitelji te ima dvije starije sestre, od kojih je jedna glumica Hunter King. Odrasla je u Kaliforniji, gdje je pohađala školu Phoenix Ranch u Simi Valleyju. Još kao dijete pokazivala je interes za scenske nastupe, sudjelovala je na talent-priredbama i nastupala u dječjem kazalištu Stage Door Children's Theatre. Profesionalnu glumačku karijeru započela je 2003. godine snimanjem reklame za žitne pahuljice, nakon čega su uslijedile brojne reklamne kampanje za poznate američke brendove.

Na velikom platnu debitirala je 2007. godine u filmu "Reign Over Me", a već godinu poslije posudila je glas simpatičnom liku Katie u animiranom filmu "Horton Hears a Who!". Istodobno se pojavljivala u brojnim televizijskim serijama, među kojima su "Ghost Whisperer", "The Suite Life of Zack & Cody", "CSI: Crime Scene Investigation", "Medium", "Jericho" i "Entourage", čime je stekla dragocjeno iskustvo u različitim televizijskim formatima.

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Prvu veliku glavnu ulogu ostvarila je 2010. godine u obiteljskoj komediji "Ramona and Beezus", snimljenoj prema popularnim romanima spisateljice Beverly Cleary. Utjelovila je naslovnu junakinju Ramonu Quimby, a njezina prirodna i uvjerljiva izvedba donijela joj je nagradu Young Artist Award. Za potrebe filma snimila je i pjesmu "Ramona Blue".

Nakon tog uspjeha uslijedio je niz zapaženih filmskih uloga. Pojavila se u ratnom spektaklu "Battle: Los Angeles", romantičnoj komediji "Crazy, Stupid, Love" te u glazbenom spotu Taylor Swift za pjesmu "Mean", u kojem je glumila učenicu koja se suočava s vršnjačkim nasiljem.

- Osjećam se nevjerojatno sretnom što sam još kao dijete otkrila ono što volim raditi, a još sretnijom što se time mogu uspješno baviti. Kako odrastam, moja ljubav prema poslu postaje sve veća - komentirala je King u intervjuu za Vogue.

- Istina je da sam jako naporno radila kako bih danas bila ovdje, samo si to možda ne govorim dovoljno često - dodala je.

Godine 2012. nastupila je u filmu "The Dark Knight Rises" redatelja Christophera Nolana, gdje je utjelovila mladu Taliju al Ghul. Već sljedeće godine glumila je u nekoliko velikih filmskih projekata, uključujući fantastični spektakl "Oz the Great and Powerful", akcijski triler "White House Down" te horor "The Conjuring", koji je postao jedan od najuspješnijih filmova svoga žanra.

Svoje glumačke sposobnosti nastavila je potvrđivati nastupima u seriji "Fargo", gdje je igrala Gretu Grimly, te u filmovima "Wish I Was Here", "Wish Upon", "Independence Day: Resurgence" i "Slender Man". Iako je tijekom tog razdoblja često nastupala u hororima i akcijskim filmovima, pokazala je da se uspješno snalazi u različitim žanrovima.

Foto: Instagram/Joey King

Svjetsku popularnost stekla je 2018. godine glavnom ulogom Elle Evans u Netflixovu romantičnom hitu "The Kissing Booth". Film je postao jedan od najgledanijih naslova na platformi, a King je zahvaljujući toj ulozi stekla milijune obožavatelja diljem svijeta. Uspjeh prvog filma doveo je do snimanja nastavaka "The Kissing Booth 2" i "The Kissing Booth 3", koji su objavljeni 2020. i 2021. godine.

Ipak, najveće priznanje kritike stiglo je iste godine kada je utjelovila Gypsy Rose Blanchard u kriminalističkoj dramskoj seriji "The Act". Kako bi što vjernije prikazala stvarnu osobu, Joey King po treći je put u karijeri obrijala glavu. Njezina dojmljiva izvedba donijela joj je nominacije za najprestižnije televizijske nagrade, uključujući Emmy, Zlatni globus, SAG i Critics' Choice Awards.

Osim glume, King se posljednjih godina sve više posvećuje produkciji. Godine 2020. potpisala je ugovor s Huluom za razvoj televizijskih projekata, a godinu dana kasnije njezina produkcijska kuća All The King's Horses ostvarila je višegodišnju suradnju s Netflixom.

U novije vrijeme nastavila je nizati glavne uloge u različitim žanrovima. Godine 2022. pojavila se u akcijskom hitu "Bullet Train" uz Brada Pitta te predvodila akcijski film "The Princess". Sljedeće godine glumila je Halinu Kurc u hvaljenoj seriji "We Were the Lucky Ones", dok je 2024. ostvarila glavnu ulogu u romantičnoj komediji "A Family Affair". Iste godine ponovno je surađivala s animiranim filmovima posudivši glas jednom od likova u filmu "Despicable Me 4".

- Još uvijek osjećam da imam mnogo toga za naučiti i upravo me to najviše veseli - komentirala je glumica u jednom intervjuu za Netflix prije dvije godine.

Foto: Instagram/Joey King

Joey King tijekom karijere nekoliko je puta surađivala s pjevačicom Taylor Swift. Nakon pojavljivanja u spotu za pjesmu "Mean", 2023. godine ponovno se pojavila u videospotu za "I Can See You (Taylor's Version)", objavljenom uz reizdanje albuma "Speak Now".

Na privatnom planu, tijekom snimanja serije "The Act" upoznala je producenta i redatelja Stevena Pieta. Njihova je veza započela 2019. godine, zaručili su se početkom 2022., a vjenčali su se 2. rujna 2023. na Mallorci u Španjolskoj.

Joey King otvoreno govori o svom židovskom podrijetlu, iako ističe da nije izrazito religiozna. Godine 2023. podržala je prosvjede protiv pravosudne reforme u Izraelu te je tijekom posjeta Tel Avivu tetovirala hebrejsku riječ za "humus" na stražnjem dijelu vrata. Nakon napada Hamasa na Izrael 7. listopada iste godine potpisala je otvoreno pismo upućeno američkom predsjedniku Joeu Bidenu, kojim se tražilo poduzimanje svih mogućih mjera za oslobađanje talaca.