Imala psihičke probleme pa nije snimala, a sad razvalila s Judy

Na 92. dodjeli Oscara nagrada za najbolju glumicu pripala je u ruke Renée Zellweger (50) za ulogu Judy u istoimenom filmu. Za ovu prigodu odjenula je dugu bijelu haljinu na jedno rame sa šljokicama, a taj su odabir pohvalili mnogi jer je lijepo naglasio njenu figuru.

Foto: Jennifer Graylock/Press Association/PIXSELL

Nagradu joj je uručio prezenter Rami Malek, koji je prošle godine osvojio Oscara za najbolju mušku ulogu u filmu 'Bohemian Rhapsody'.

- Hvala mojim roditeljima, imigrantima, što su došli ovdje u potrazi za američkim snom. Prethodnu godina čula sam milijun priča o Judy Garland, što je samo dokaz da nas naši idoli ujedinjuju. Kad gledamo svoje heroje u tome se slažemo. Ovo je nagrada za baštinu Judy Garland. Bila je divna i inkluzivna, bogata duhom, to nadilazi sve. To nas sve ujedinjuje - rekla je presretna glumica.

Foto: Privatni album

Ovo joj nije bila prva statua. Oscara je ponijela kući 2004. godine za najbolju sporednu žensku ulogu u filmu 'Studengora'. Glumica je ponosna što je mogla utjeloviti američku filmsku glumicu i pjevačicu Judy Garland.

POGLEDAJTE VIDEO O NAJVEĆIM SKANDALIMA NA OSCARIMA:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Dodala je kako joj to laska jer je zbog lošeg psihičkog stanja u jednom periodu jednostavno pobjegla od reflektora i kamera. Izbivala je šest godina, a u tom je razdoblju, kaže, tražila samu sebe.

Foto: Hubert Boesl/DPA/PIXSELL

- Prihvatila sam neke loše savjete i napravila neke loše izbore. Bila sam na prilično mračnom mjestu i bila sam neopisivo tužna - iskreno je rekla Renée koju je publika zavoljela u ulozi Bridget Jones. Na taj period života ne gleda kao gubitak zato što smatra da je puno toga uspjela naučiti. A to joj je i trebalo.

Foto: Universal/Studio Canal/Miramax/Kobal/REX/Shutterstock

- Spoznala sam svašta o perspektivi, obrascima ponašanja i o njihovim posljedicama. Izgledala sam kao da se ne brinem sama o sebi. Bilo mi je dosadno - izjavila je i nastavila:

- Imala sam osjećaj kao da stalno snimam. Gledala sam sebe i prevrtala očima. Govorila sam si loše stvari i nisam bila zadovoljna sobom.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Postala je depresivna, a onda se za ulogu Bridget, koja ju je i proslavila, morala udebljati nekoliko kilograma. Tako je postala jedna od najtraženijih glumica Hollywooda.

Ubrzo nakon toga odlučila je da se više nikada neće udebljati za neku ulogu. Krenula je drastično mršavjeti, a njezine obline i 'obraščići' su se istopili. Reklo bi se da je napokon dobila što je htjela jer se od bucke vratila u prvotno stanje, u željenu mršavicu, ali onda se zaželjela malo i 'ispeglati'. Podvrgnula se i nizu plastičnih operacija zbog kojih je njezino lice danas gotovo neprepoznatljivo. A ovakav život Renee nije imala u planu.

Foto: DANNY MOLOSHOK/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Na teksaškom Sveučilištu u Austinu studirala je ranih 90-ih i mislila je da će biti pisac ili novinar. Ipak, predavanja glume su joj se na fakultetu svidjela pa je dobila ulogu u studentskom filmu koji je bio baziran na kratkoj priči spisateljice Flannery O'Connor. Glumila je djevojku koja luta i razmišlja o samoubojstvu.

Foto: Andrew Sims/News Syndication/PIXSELL/NI Syndication/PIXSELL

- Bila je jedna scena na podu kupaonice u kojoj je ona bila u dubokom očaju. I dok smo to snimali, bila sam glupa. Bilo je to mnogo više nego što sam očekivala, a nisam znala otkud dolazi niti zašto mi je to bilo toliko važno, pa sam se vratila u kupaonicu i sve ponovila. Od tog trenutka nije me bilo briga gdje to vodi, ali znala sam da želim glumiti - ispričala je.

POGLEDAJTE VIDEO O PROKLETSTVU OSCARA: