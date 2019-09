Renee: 'Dugo sam bila umorna, radila na sebi i oporavljala se...'

Za američku glumicu i oskarovku Renee Zellweger (50) producenti su se 'trgali' gotovo dva desetljeća, uloge su joj dolazile kao od šale, novac se nagomilao na računu, imala je svijet pod nogama, ali tvrdi kako nikad 'nije imala sebe'.

Foto: Doug Peters/Press Association/PIXSELL

- Uopće se ne sjećam svojih tridesetih. Možda zvuči kao šala, ali to je istina. To je jako frustrirajuće. Jednostavno se sve tako odigralo. Da danas imam ovu pamet, definitivno bih se u to vrijeme više zabavljala i uživala u trenutku - rekla je Renee u emisiji Sunday Morning za CBS televiziju.

Zbog takvih stvari oskarovka je danas uzela predah, posvetila se sebi, a jedina stvar za kojom žali je što u to vrijeme nije više uživala.

- Ne želim da mi se ponovno to dogodi. Dugo sam se oporavljala, radila na sebi i bila dosta umorna - dodala je. Kako se bliži prikazivanje filma o Judy Garland s kojim Zellweger čini veliki povratak na ekrane, ne prestaju intrigantne činjenice o mračnom periodu nekoć omiljene glumice. Naime, filmove nije snimala punih šest godina.

Foto: Ian West/Press Association/PIXSELL

- Nije me bilo neko vrijeme, da budem potpuno iskrena, jer se nisam brinula o sebi. Izgledala sam kao da se ne brinem o sebi, tako sam se i osjećala. Dosadila sam samoj sebi. Došla sam do točke u kojoj sam se osjećala kao da sjedim pored same sebe dok snimam, gledam se i okrećem očima. Zato sam odlučila otići, postati zanimljivija, raditi nešto drugo - rekla je Renee.