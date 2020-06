'Imala sam dvije vjenčanice, a s kumom Andreom Šušnjarom sam morala pobjeći sa svadbe'

Da mi je netko rekao da ću usred vlastitog vjenčanje nestati u sobu da odmorim noge i smijati se kao nitko rekla bih da je lud. Ali to smo mi, Andrea i ja, rekla nam je Hana

<p>Svadba je prošla fantastično, iako sam imala veliku tremu kako sve stići organizirati u 20 dana, sve je hvala Bogu ispalo kao iz bajke. Dok sam ja dramila od treme, moj suprug Boris je jako racionalna i smirena osoba pa je uz njega i trema nestala, rekla nam je promuklim glasom <strong>Hana Tabaković</strong>, voditeljica i urednica Z1 televizije. </p><p>Kaže nam da se ne sjeća kad se ovoliko umorila. </p><p>- Udala sam se u Gradskoj skupštini, poslije smo se spustili u Movie Pub i fešta je počela, koja je trajala do zore. Ne pamtim kada sam ostala tako dugo budna inače idem spavati najkasnije do 23 sati. Tako da sam ponosna kako sam sve izdržala, a i dalje ne skidam osmjeh sa lica - rekla je Hana te nadodala da se na svadbi pjevalo sve. </p><p>- Pjevali su svi, hvala mojim kolegama sa televizije bivšim i sadašnjim koji su smogli hrabrosti i otpjevali od <strong>Severine</strong> 'Prijateljice'. Imali smo D.J-a, Tamburaški sastav Rezerva, za prvi ples izabrali smo meni osobno najdražu pjesmu <strong>Petra Graše</strong> 'Moje zlato' koju je otpjevao moj kolega i pjevač <strong>Tomislav Mari</strong>ć. A <strong>Andrea Šušnjara</strong> i moj dugogodišnji prijatelj <strong>Mladen Burnać</strong> su bili predivno iznenađenje i zaista su sve oduševili - rekla je Hana te nastavila: </p><p>- Malo DJ. malo Tamburaši, malo kolege i šećer na kraju Mladen Burnać i moja sestra Andrea Šušnjara, a pjesme naše hrvatske, uglavnom slavonske i dalmatinske . Nema tko da nije plesao, svi su bili na nogama - rekla je. </p><p>Na vjenčanju je imala dvije haljine, a kako nam je već prije rekla one su bile poklon njezine prijateljice Anje koja je u Dubaiju. A kako je epidemija još uvijek u jeku ona, kaže Hana, nije mogla doći na svadbu. </p><p>- Držala sam se preporuka stožera. Odmah da naglasim, imali smo 112 gostiju, i zaista mi je drago da su baš svi došli. Meni je zaista drago da smo okupili sve prekrasne ljude koje smo željeli da budu dio naše priče. Drago mi je da uz brojne političare na svadbu nam je došao i gradonačelnik <strong>Milan Bandić</strong>, i svi koji unaprijed misle to komentirati naglasit ću da bi svakome bila čast da prvi čovjek Grada bude dio njihovog najljepšeg dana - govori nam kroz smijeh. </p><p>Nadodaje da je na svadbi priredila brojna iznenađenja za svoje goste. </p><p>- Iznenađenja je bilo puno, zapravo suprug i ja smo se potrudili da nam svi gosti budu zadovoljni i mislim da smo uspjeli. Za svakoga je bilo po nešto od glazbe, hrane i pića nije falilo i to je najvažnije - rekla je Hana te istaknula iako su joj na vjenčanju bili brojni političari njoj nije bitna politika već ljudi i prijateljstva. </p><p>- Meni su to zaista dragi ljudi i prijatelji. Bio mi je doktor<strong> Mirando Mrsić</strong> sa suprugom, <strong>Miroslav Lilić</strong> sa suprugom Elom, zastupnik u Skupštini <strong>Kazimir Ilijaš</strong> sa suprugom Ivona. Moja dugogodišnja prijateljica <strong>Lana Pavić</strong> i suprug Marko, <strong>Mladen Burnać</strong>, moji prijatelji i kolege koji su meni face jer su zaista divni ljudi i sve ih neizmjerno volim. U životu su najvažniji prijatelji i obitelj. Beskrajno im hvala, posebno mami i tati na bezuvjetnoj podršci na naš dan. I nije tu važna politika, stranka niti bilo što, nego samo dobra vjera lijepe želje i iskreni ljudi. </p><p>Pjevačica Magazina <strong>Andrea Šušnjara</strong> joj je bila kuma na vjenčanju pa nas je zanimalo što joj je sve poklonila. </p><p>- Kuma je poklonila svašta, ali zaista svašta, no dvije stvari ću posebno izdvojiti. Posebnu kutiju za mladence koja me oduševila i najslađi dio svadbe: odmor od 10 minuta bez cipela. Moja Andrea je osoba koju tko god upozna odmah zavoli, ali da mi je netko rekao da ću usred vlastitog vjenčanje nestati u sobu da odmorim noge i smijati se kao nitko, rekla bih da je lud. Ali to smo mi, Andrea i ja, Ona je moj korektiv, moj osmijeh i pravi iskreni prijatelj kojeg zaista rijetki imaju. Zato je volim svim srcem - rekla je Hana. </p><p>Voditeljici na vjenčanje nije došao brat <strong>Tarik Tabaković</strong>, kao ni njegova supruga, <strong>Hana Hadžiavdagić Tabaković</strong>. Influencerica se pohvalila na Instagramu da je bila u Zadru i to baš u vrijeme kad je u Zagrebu bilo vjenčanje.</p><p>- Moj brat i šogorica su bili pozvani nisu došli i to govori sve o njima. Brat mi je rekao kako ima neodgodive poslovne obaveze pa nije bio u mogućnosti doći što mi je izuzetno teško palo - kratko je poručila Hana. </p><p> </p>