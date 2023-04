'Imala sam spontani pobačaj dok sam nastupala ispred 2000 ljudi na kruzeru. Shrvana sam'

Glumica Laura Benanti (43), zvijezda Broadwaya, otkrila je kako je tijekom nastupa na kruzeru doživjela spontani pobačaj i to dok je izvodila ispred 2000 ljudi.

- Sve je počelo večer prije - napisala je na društvenoj mreži i dodala kako joj, nažalost, to nije bio prvi spontani pobačaj koji je doživjela.

- Da je to bio naš prvi ili naš drugi gubitak, vjerojatno ne bih mogla nastaviti. No, nažalost, bol i praznina zbog gubitka djeteta nije mi strana. Put je to kojim sam koračala i ranije, zajedno sa svojim suprugom - napisala je glumica.

- Oboje smo shrvani, ali ćemo zajedno proći kroz ovo - napisala je.

- Ne pišem ovo kako bih privukla pažnju, već da podsjetim ljude kako postoje obitelji koje pate zbog ovoga. Niste sami - napisala je.

Benanti je dodala kako je uz sebe imala "divne ljude pune ljubavi", referirajući se i na putnike i na posadu.

U komentarima ispod svoje objave je također naišla na brojne poruke podrške.

