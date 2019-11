Imala sreće: Barbari je policija zbog serije opraštala prekršaje

Prešla sam preko crvenog svjetla na zebri. Mislila sam da me nitko nije vidio, ali preko puta su me dočekala četiri policajca. Jedan mi je rekao: Gospođo, pa to ste vi, ‘Kud puklo da puklo’. Prošla sam samo s upozorenjem, smije se glumica.

Foto: Danijel Berkovic/PIXSELL

Barbara Vicković (42), koja trenutačno glumi u seriji 'Na granici', prije pet godina utjelovila je vlasnicu lokalne krčme u seriji 'Kud puklo da puklo'.

Otkrila je kako su joj nepoznati fanovi zaustavljali na cesti dok je još glumila negativku u svojoj prvoj sapunici 'Vila Marija'. Glumica je bila sretna jer su ju uvijek hvalili.

- Jako mi se sviđa moja uloga oštrovačke kaubojke Ane jer je pravedna, duhovita, brza na jeziku i zna što hoće - rekla je tad Barbara. Dodala je da je atmosfera na setu ugodna pa joj je zabavno raditi. U seriji 'Na granici', u kojoj glumi Miru Maslu, čija se cijela obitelj bavi švercom, priznala je kako je i sama imala blisko iskustvo s tim.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Prije nekoliko godine telefonski su me pozvali da dođem u policijsku postaju. Moram priznati da sam se na trenutak preplašila jer mi nije bilo jasno što se događa. Kada sam tamo stigla, odveli su me na ispitivanje i objasnili mi kako sumnjaju da netko putem mog telefonskog broja šverca duhan. Navodno je i moj broj bio u oglasniku, ne mogu se više sjetiti kako se točno odvijala cijela situacija. Tada mi se u glavi samo vrtjelo kako nemam načina da im dokažem da nisam švercerica. Naravno, policija je brzo shvatila da nemam nikakve veze s tim - ispričala je Barbara za Story. Glumica se itekako uplašila te ju je uhvatila panika.

- Prvi sam se put našla u takvoj situaciji, nisam znala kako se obraniti, a znala sam da nisam kriva. Grozno je kad vas na trenutak obuzmu strah i panika. Iako ste čisti i bez ikakve crne mrlje, jednostavno samo razmišljate o tome kako ćete dokazati nevinost - dodala je Barbara.

Jako malo vremena joj ostaje za privatan život, ali uvijek nađe vremena za sinove Matiju (8) i Frana (20), s kojima sama živi. Inače, iza sebe ima dva braka, a kaže da o trećem ne razmišlja.

