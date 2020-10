Imali problema s umjetnošću pa kući odnijeli 'samo' 16 tisuća kn

<p>Prvu emisiju listopadskog izdanja kviza 'Tko želi biti milijunaš', u kojoj se <strong>Tarik Filipović</strong> pitao hoće li možda pasti i koji milijun, otvorio je Velimir Tresk. Osim njega, u vrući stolac sjela su i dva vlasnika najbržeg prsta, no osim što nije pao milijun, nitko ni ovoga četvrtka nije osvojio iznos viši od 16.000 kuna.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p> </p><p><br/> .<br/> Krenimo redom. Svoj pohod u "Milijunašu" učitelj biologije i kemije u osnovnoj školi u Čačincima večeras je nastavio otvaranjem 8. pitanja, sa svim džokerima na raspolaganju. No odmah je zatražio pomoć znalaca upitavši ih koji "plavi" film ne pripada francuskoj kinematografiji? Je li riječ o ostvarenju Betty Blue, Plavi baršun, Tri boje: Plavo ili pak Velikom plavetnilu.</p><p>Javio se <strong>Bruno</strong> <strong>Robert Kirinić</strong>. Podsjetimo, on uz <strong>Josipa Buklijaša</strong> i <strong>Ivana Jurića</strong>, koji su osvojili po 125 tisuća kuna u prošlosezonskoj povratničkoj sezoni game-showa, sjedi u studiju zamjenjujući džoker "pitaj publiku". Bruno je rekao kako misli da je Plavi baršun odgovor koji nosi 8.000 kuna, ali i uz napomenu da nije baš posve siguran. Velimir se potom nadovezao kako je i sam pomišljao na spomenuti dugometražni uradak te uz dvojbu - riskirati ili upotrijebiti još jednoga džokera, odlučio je poslušati znalca. Stoga mu je psihološka noirovska triler-drama kultnoga <strong>Davida Lyncha</strong> donijela priliku za otvaranje sljedećeg pitanja.</p><p>Na pitanju za dvostruko viši iznos iskoristio je drugoga džokera, onoga "pola-pola". Nije znao koji je sportski pojam iskovao <strong>Božo Sušec</strong>. Među ponuđenim odgovorima bili su Vatreni, pripetavanje, lige petice i loptanje pod obručima, a nakon upotrebe džokera, između preostalih pojmova, Vatreni i lige petice, natjecatelj se odlučio za lige petice i osvojio 16.000 kuna. Naime, <strong>Josip Prudeus </strong>autor je imena Vatreni, koje nosi hrvatska nogometna reprezentacija.</p><p>Za prelazak drugoga praga trebao je znati ili pogoditi koji je skladatelj uglazbio deset djela s memorijalne izložbe u čast slikara <strong>Viktora Hartmanna</strong>. Ne bi li "podigao letvicu" i kući ponio više od dvoje prethodnika koji su prošloga četvrtka kviz napustili sa po 16.000 kuna, "ispucao" je i posljednjega džokera.</p><p>Čuvši pitanje i na njega ponuđene odgovore (Musorgski, Borodin, Schumann, Brahms), džoker "zovi" priznao je da mu ništa nije zvučno. Zatim je natjecatelj istaknuo da bi kockanje za njega ujedno bilo čisto "lupetanje" te je odustao, bogatiji za 16.000 kuna.</p><p>Potom je ustvrdio kako bi odgovor mogao biti Brahms, i bio bi u krivu jer je riječ o klavirskoj suiti Slike s izložbe skladatelja Musorgskog, prepoznatljivih zvukova korištenih u mnogim reklamama i filmovima.</p><p>Prvi večerašnji najbrži prst imao je <strong>Dražan Budiša</strong> iz Šibenika. Tarik se pitao hoće li upravo nastavnik elektrotehnike u tamošnjoj Tehničkoj školi prekinuti ovaj niz "sve u šesnaest". No Dražan je pomoć znalaca zamolio već na pitanju za 2.000 kuna. Prilozi "kradom", "širom" i "noću" podrijetlom su oblici kojeg padeža, ono je glasilo. Javili su se Ivan i Bruno, a odgovor znalca Brune bio bi, rekao je, instrumental (a ne akuzativ, vokativ ni lokativ). Dražan je ipak zatražio i džoker "pola-pola", nakon čije je upotrebe među prepolovljenim odgovorima, uz lokativ, ostao i instrumental pa se naposljetku odlučio za potonji i osvojio 2.000 kuna.</p><p>Muke za natjecatelja nastavile su se i na idućem filmskom pitanju. Nije znao traje li film <strong>Dalibora Matanića</strong> o našoj slavnoj slikarici iz Ozlja 1 sat i 20 minuta, 1 sat i 40 minuta, 2 sata ili 2 sata i 20 minuta. Iskoristio je poziv, ali džoker "s druge strane žice" nije mu mogao pomoći. Sklon riskiranju na iznosu od 4.000 kuna Dražanov odabir odgovora bio je 2 sata. Nagađanjem je otišao iz kviza sa 1.000 kuna jer odgovor se krio u samu nazivu filma - 100 minuta Slave.<br/> <br/> Nakon sljedeće igre "Najbrži prst", oči u oči s Tarikom našao se <strong>Jug Puljizević</strong>. Rođenu Dubrovčaninu koji s obitelji živi u Samoboru gdje se u vlastitoj tvrtki bavi zaštitom osobnih podataka išlo je prilično glatko do nogometnog pitanja za 16.000 kuna.</p><p>Džokera "zovi" upitao je je li <strong>Cristiano Ronaldo</strong>, <strong>Lionel Messi</strong>, <strong>Kylian Mbappé</strong> ili <strong>Neymar Jr.</strong> nogometaš koji je prvi pogodak za seniorsku reprezentaciju postigao protiv Hrvatske. Pozvana pomoć na koncu je zaključila da se dvoumi između Mbappéa i Ronalda.</p><p>Ubrzo su i ruke svih znalaca bile u zraku. I dok je izbor Juga bio Bruno, Brunin je pak odgovor bio Messi. Poslušavši ga stigao je do pitanja za 32.000 kuna, a ondje ga je dočekala "književna smrt". Naime, tražilo se djelo 1949. godine nagrađeno Pulitzerom, koje u naslovu sadrži riječ smrt.</p><p>Iskoristio je džoker "pola-pola" nakon kojega su ostali naslovi Smrt na Nilu i Smrt trgovačkog putnika, a otpali Smrt u Veneciji i Smrt Vronskog.</p><p>Nakon što je odustao uzevši 16.000 kuna, odlučio bi se, rekao je, za Smrt na Nilu. No, prestižnu je nagradu dobio velikan američke i svjetske književnosti, dramski pisac i esejist <strong>Arthur Miller</strong> za Smrt trgovačkog putnika. Znalci su – znali.</p>