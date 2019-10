Imao desetero djece, mijenjao spol, a sad ljubi znatno mlađu

Caitlyn Jenner u ponedjeljak je proslavio 70. rođendan, a njegova životna priča je u najmanju ruku bizarna. Rođen je kao Bruce Jenner, a dok je još bio muškarac, u studentskim danima igrao je američki nogomet. Nakon što je ozlijedio koljeno u jednoj od utakmica prebacio se na drugi sport - desetoboj pa je postao proslavljeni olimpijac.

Taj sportski uspjeh Jenner je ostvario davne 1976., a nakon njega je tri puta uzastopno oborio svjetski rekord u desetoboju, zbog čega je prozvan američkim junakom. Zatim je počeo graditi karijeru na filmu i malim ekranima. Iako je njegova sportska slava polako s godinama izblijedjela, ponovno je postao popularan kada je sa suprugom Kris Jenner (63) i njihovom djecom postao reality zvijezda zahvaljujući showu 'Keeping Up with the Kardashians'.

Jenner ima šestero biološke djece, a zapravo je roditelj desetero djece jer je u braku s Kris prigrlio njezino četvero djece iz prijašnjeg braka. Iako je sve do travnja 2015. djelovao kao sretan otac i suprug, Jenner je tada odlučio prvi put progovoriti o dugogodišnjoj želji da promijeni spol. Izjasnio se kao transžena kojoj je pri rođenju dodijeljen muški spol pa se u rujnu 2015. podvrgnuo operaciji promjene spola. Nakon toga je pokrenuo vlastiti reality show 'I Am Cait', u kojem su gledatelji pratili njegov put promjene spola.

Hormonalna terapija teško je legla najslavnijoj transženi, a njezina obitelj nije najbolje reagirala na tako radikalne promjene. Kris i Caitlyn rastale su se odmah nakon njezina priznanja da je žena. Prije javne objave promjene spola, Caitlyn je bila u braku s tri žene, a sve tri prekinule su kontakte s njom. Isto je bilo i s njezinom mnogobrojnom djecom, kojoj je sve to došlo kao ogroman šok.

Caitlyn je priznala i to da je promjenu spola planirala učiniti još s 39 godina, ali nije imala hrabrosti upustiti se u to. Kris, majka slavnih Kardashianki, danas tvrdi da nije imala pojma što se događa u glavi njezina supruga. Ipak, nakon svih tih muka Caitlyn je pronašla ljubav u 47 godina mlađoj Sophiji Hutchins, iza koje je također promjena spola. Te dvije dame planiraju imati i dijete pa su trenutačno u potrazi za surogat-majkom.

Ideja o majčinstvu navodno se nije svidjela članicama klana Kardashian, koje smatraju da je Caitlyn pod velikim pritiskom Sophije, mnogo mlađe žene koja se želi čim prije okušati u majčinstvu. Navodno jedino Kim Kardashian (39) podržava Caitlyn u cijeloj toj priči pa joj je i čestitala 70. rođendan napisavši: 'Volim te zauvijek'.

Inače, Caitlyn redovito niže šale na račun promjene spola.

- Nisam odrezala penis, samo je u mirovini - rekla je jednom prilikom u showu koji vodi Alec Baldwin (61).

- Da vas podsjetim, to spolovilo napravilo je Kylie Jenner, najmlađu samoostvarenu milijarderku u povijesti - hvalila se Caitlyn i dodala: 'Napravio je i Kendall, najplaćenijeg modela na svijetu'.

