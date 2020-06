Imao je 170 kila, a sad ide ispod 100 kilograma: 'Nadomak sam cilju koji ganjam dvije godine'

Dvije godine nakon sudjelovanja u showu 'Život na vagi' prisjetio se trenutaka koje je tada preživljavao. Sa svojim je pratiteljima na Instagramu povodom toga podijelio podužu poruku

<p>Kandidat treće sezone 'Života na vagi', <strong>Marko Kregar </strong>(28), ponosan je na svoju transformaciju koja mu se dogodila nakon showa u koji je ušao sa 170 kila. Na društvenim mrežama objavljuje kako redovito trenira i održava težinu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 'Drastična promjena: Mršavjeli su velikom brzinom'</strong></p><p>Dvije godine nakon sudjelovanja u showu prisjetio se trenutaka koje je tada preživljavao. Sa svojim je pratiteljima na Instagramu povodom toga podijelio podužu poruku.</p><p>- Dvije godine kasnije, tu sam. Nadomak sam cilja kojega ganjam dvije godine otkako sam krenuo u rat sa svojom kilažom. Bilo je teških trenutaka i siguran sam da će ih biti još dok ne dođem do svojeg cilja ispod 100 kilograma. No, ništa nije lako pa niti to - započeo je Marko.</p><p>Za njega je sve ovo stil života i borba koju mora proći. </p><p>- Nije nimalo bilo lako, bilo je puno odricanja, puno znoja i ponekad odustajanja. No, nisam se dao, borio sam se sam sa sobom. A to je najveća borba koju čovjek ima - dodao je Kregar. </p><p>Marko čak ni u karanteni nije odustao. Skinuo je još nekoliko kilograma, a tvrdi kako od finala showa nije vratio niti kilogram. </p><p>- U finalu sam imao 111,3 kilograma, a sada imam 109,7 kilograma. To je ono što me drži i ne da mi da idem nazad. Samo hrabro, idemo dalje - zaključio je Marko. </p><p>Kako kaže, Kregar je sad sretna osoba i voli čuti pohvale na svoj izgled, ali i kritike kako bi shvatio u čemu griješi.</p><p>- Sad mogu sve što poželim, sad mogu pomaknuti brda i doline bez da me moja kilaža sprječava u bilo čemu - ispričao je jednom prilikom. </p><p> </p>