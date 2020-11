'Imao sam žestoku akciju ispod pokrivača s Paulom, ali svoju ženu volim najviše na svijetu...'

Vrijeme nije gubila niti Hrvatica koja je prvo 'bacila' oko na manekena Anđela Rankovića, utjehu je potom tražila u reperu poznatijem kao Čorba, a kao 'šlag na tortu' u njezino srce ušao je zauzeti Toma Panić

<p>Ovakav preokret rijetko se događa i u filmovima. No u realityju 'Zadruga' sve je moguće pa je mijenjanje partnera iz dana u dana postalo dio svakodnevice. </p><p>I dalje igru vode Hrvati, točnije Zagrepčanin <strong>Fran Pujas </strong>(22) i Varaždinka <strong>Paula Hublin </strong>koji su u show ušli kao par. Nekoliko dana nakon ulaska odlučili su staviti točku na svoju vezu. No izgleda da je u pitanju samo zarez. </p><p>Puna dva mjeseca skakali su iz jednog kreveta u drugi. Fran je izmjenjivao nježnosti s bivšom prostitutkom<strong> Minom Vrbaški</strong>, starletom <strong>Sanjom Stanković,</strong> a na red je došla i Paulina najbolja prijateljica <strong>Aleksandra. </strong></p><p>Vrijeme nije gubila niti Hrvatica koja je prvo 'bacila' oko na manekena<strong> Anđela Rankovića,</strong> utjehu je potom tražila u reperu poznatijem kao<strong> Čorba</strong>, a kao 'šlag na tortu' u njezino srce ušao je zauzeti <strong>Toma Panić. </strong></p><p>I onda...Kao grom iz vedrog neba, Paula i Fran ostavili su svoje reality veze, prešli preko stotine uvreda i ponovno ušli u ljubavni odnos. </p><p>Iako je sve krenulo idilično, Fran i Paula ponovno su se sukobili. I to samo nekoliko sati nakon fatalnog pomirenja u toaletu. Naime, Paulin bivši dečko Toma, koji je u vanjskom svijetu ima djevojku i tek rođeno dijete, otkrio je kako je deset puta imao seksualne odnose s Hrvaticom. </p><p>- O Pauli neću pričati ništa ružno. Imali smo svako jutro seks i kamere su nas snimale. Znam da nije trudna, a ne zanima me niti što će drugi pričati. Volim svoju ženu najviše na svijetu, a Paula je folirant - rekao je Toma. </p><p>Iako je svjedok žestokih akcija ispod pokrivača bio Hrvat<strong> Filip Car</strong>, Paula i dalje negira da je s Tomom imala nešto više od poljupca.</p><p>- Lažljivice jedna. Samo priznaj da si imala seks. Samo priznaj - vikao je vidno potreseni Fran. </p>