ŠOKIRAO PONAŠANJEM

Incident na nastupu srpskog repera u Zadru: 'Dođi, p***o'

Piše Dino Stošić,
Čitanje članka: 2 min
5
Foto: TikTok screenshot

Reper Biba iz Crnog Cerka prekinuo nastup zbog svađe s publikom, vrijeđao mladića s pozornice. Incident se proširio društvenim mrežama, a mnogi su osudili ponašanje mladog repera

Nastup repera Đorđa Bibića Bibe, člana beogradskog trija Crni Cerak, sinoć u jednom zadarskom klubu umjesto glazbe obilježila je svađa s publikom. Na društvenim mrežama brzo se proširila snimka na kojoj se vidi kako Biba prekida koncert i obraća se mladiću iz publike, koristeći psovke i uvrede. Prema komentarima, sve je krenulo nakon što ga je mladić isprovocirao.

Foto: TikTok screenshot

- Dođi sad, pi***ce mala, dođi… Dođi sad na binu, pi**o mala. Đođi, što ti je, što si se uplašio sad? Pa nećemo ti ništa. Što ti je je***e, što si se u**o? - poručio mu je Biba s pozornice.

Iako je pokušao nastaviti s nastupom, reper se ubrzo ponovno vratio na temu i obratio mladiću.

- Pi****ino mala, nisam ti ja debil, aj' sad izađi van ili dođi ovdje. Hoćeš doći ovdje, je l’? Dođi, dođi… - govorio je.

U jednom trenutku može se vidjeti i kako zaštitari silaze s pozornice i kreću prema publici, no incident se, barem prema dostupnim snimkama, nije dodatno rasplamsao.

Foto: TikTok screenshot

'Kakvo ponašanje jednog pjevača, katastrofa', 'Joj što glumimo silu', 'Tko je taj Biba? Ukrao ime od moje purice', 'Studio gangsteri', 'Odluči se, hoćeš li da dođe na pozornicu ili da izađe van', 'Nemoj glumit baju i pjevaj te svoje tiktok pjesmice', 'Opasan samo kad je okružen ljudima', samo su neki od komentara ispod videa.

Reper se ubrzo oglasio ispod same snimke i objavio komentar 'AI', čime je htio u šali reći da se radi o videu napravljenom umjetnom inteligencijom. No, korisnik koji je objavio odgovor, uputio mu je zanimljiv odgovor.

Foto: Dejan Rakita

- Brate ovdje nema inteligencije, čak ni umjetne - u šali je napisao.

Grupa Crni Cerak posljednjih godina postala je jedno od najtraženijih imena regionalne trap scene, a njihovi nastupi gotovo uvijek privuku veliki broj mladih. Među mlađim generacijama poznati su po pjesmama 'CC#2', 'CC#3', 'Fortnite' i 'CCURI', a članovi trija poznati su i po pjesmama 'Top', 'Superstar', 'Panika'...

