Incident tijekom nastupa Izraela na probi: Podigli su palestinske simbole, osiguranje ih odvelo

Tisuće prosvjednika okupirale su ulice i trgove švedskog Malmöa, u četvrtak prijepodne. Kratko prije početka drugog polufinala su se okupili i u parku u blizini Arene Malmö. Propalestinski prosvjedi mogli bi potrajati do kasno navečer, a kritiziraju sudjelovanje Izraela na Eurosongu.

Protest against Israeli participation in the Eurovision Song Contest, in Malmo | Foto: Johan Nilsson/TT

Osim prosvjednika na ulicama grada, incident se dogodio i tijekom posljednje probe uoči drugog polufinala. Predstavnica Izraela, Eden Golan, pjevala je svoju pjesmu 'Hurricane', a dvojica muškaraca iz publike su podigla zabranjena propalestinska obilježja - zastavu i tradicionalnu palestinsku maramu. Osiguranje ih je ispratilo iz dvorane.

Protest against Israeli participation in the Eurovision Song Contest, in Malmo | Foto: Andreas Hillergren /TT

Organizatori Eurosonga su ranije izjavili da 'zadržavaju pravo ukloniti sve palestinske zastave i propalestinske simbole tijekom natjecanja'. U Arenu je zabranjeno unositi propalestinske simbole, a voditeljica komunikacija Eurosonga, Michelle Roverelli, istaknula je da se smiju nositi zastave zemalja koje sudjeluju te zastave duginih boja kao podrška LGBTQ+ zajednici.

Protest against Israeli participation in the Eurovision Song Contest, in Malmo | Foto: Andreas Hillergren /TT

- EBU (op.a., organizator Eurosonga) zadržava pravo ukloniti sve druge zastave ili simbole, odjeću, predmete i transparente koji se koriste za vjerojatnu svrhu instrumentaliziranja TV emisija - rekla je.

Inače, Eden su tijekom generalne probe izviždali te se navodno priča i da je jedna od mogućnosti koju razmatraju da ne nastupa uživo.

Na ulicama Malmöa su se poslijepodne okupili ljudi kako bi dali podršku Eden. Na ulicama su pokazivali izraelsku zastavu, plesali te poslali poruku podrške mladoj glazbenici.

A pro-Israel demonstration to pay tribute to Israel's participant Eden Golan in the 68th edition of the Eurovision Song Contest | Foto: Johan Nilsson/TT

Izraelska predstavnica oglasila se za SVT Nyheter te rekla da je ponosna što može predstavljati svoju državu na natjecanju.

- Ovdje radim ono što najviše volim i fokusiram se na glazbu i dobru energiju. Ima toliko ljudi koji me podržavaju i čast je predstavljati svoju zemlju, posebno u ovim vremenima - rekla je.