Indira je pozirala u bračnom krevetu: 'Tri mačke uživaju...'

Nije jednostavno mijenjati glas iz emisije u emisiju, učiti koreografije koje stilski nemaju veze s onom prethodnom i u svakom tom segmentu morate biti najbolji, kaže pjevačica o showu 'Tvoje lice zvuči poznato'

<p><strong>Indira Levak </strong>(47) već se nekoliko godina bavi i dizajniranjem i proizvodnjom namještaja. Ona i suprug <strong>Miroslav </strong>žive u stanu koji je pjevačica uredila po svom guštu. Na društvenim mrežama se često pohvali raznim fotografijama pa tako i onima koje su nastale iz njezina doma. Ovoga puta pokazala je kako izgleda njezina spavaća soba. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Grubnić brine o Indiri, Maji, Nives...</strong></p><p>Pozirala je u bračnom krevetu s velikim naslonom i upečatljivom posteljinom. Cijelu sobu upotpunila je bijelim stolićem na koji je stavila lampu s bakrenim postoljem. </p><p>Dok je Indira ležala u krevetu i bila na mobitelu, odmor su pored nje potražile njezine dvije mačke. </p><p>- Tri mačke uživaju, sve je prelijepo - pisali su Indirini pratitelji. </p><p>Pjevačica se ponovno vratila 'žiriranju'. Nakon stanke koja je nastala zbog pandemije korona virusa, od nedjelje je opet gledamo u showu 'Tvoje lice zvuči poznato'. U ocjenjivanju, kaže, neće biti ni stroga ni blaga već pravedna. </p><p>- Možda će to nekome nekad izgledati strogo, nekad blago, ali vjerujte mi, jako je teško podijeliti bodove kada imate tako dobre kandidate. Onaj koji dobije četiri boda nije puno lošiji od onoga koji je dobio 12. Ali takva su pravila, bodovi se moraju podijeliti pa se uvijek vodim onim unutarnjim osjećajem, tko me taknuo, više oduševio, ponekad zaista odluče sitnice - pojasnila nam je ovih dana. </p><p>Dodala je da skida kapu svim kandidatima koji su do sada prošli kroz taj show.</p><p>- To su profesionalci koji su dali svoj maksimum kako bi barem na trenutak zazvučali, izgledali i kretali se kao netko drugi. Nije jednostavno mijenjati glas iz emisije u emisiju, učiti koreografije koje stilski nemaju veze s onom prethodnom i u svakom tom segmentu morate biti najbolji - zaključuje. </p>