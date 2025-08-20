Indira Levak o odnosu s bivšim suprugom Miroslavom: Izgradili smo sinergiju, sjajan smo tim...

Ljeto bez Indire? Nemoguća misija! Pjevačica koja svojim glasom i energijom diže publiku na noge gdje god se pojavi, ni ove godine ne staje. Raspored joj je krcat turnejama, koncertima i putovanjima, a onda i dalje uživa u svakom trenutku na pozornici. No, ono što posebno intrigira javnost jest njezin odnos s bivšim suprugom Miroslavom Levakom.

Iako više nisu u braku, Indira i Miroslav dalje funkcioniraju. On je njezin menadžer, njezina desna ruka, a i čovjek na kojeg se, kako sama priznaje, uvijek može osloniti. I dok mnogi ne mogu vjerovati koliko su ostali bliski, Indira sve to objašnjava vrlo jednostavno.

Foto: Instagram/

- Samo ću reći Miroslav i ja smo tijekom svih ovih godina izgradili jednu sinergiju u poslu, on odlično radi svoj posao, možda i najbolje jer je uistinu snalažljiv, taktičan i ljudi ga vole na terenu jer ima dobru komunikaciju s klijentima. Tu smo sjajan tim i tako će ostati jer pobjednički tim se ne mijenja - ispričala je nedavno Indira Levak za Net.hr.

Ljubav se možda promijenila, ali poštovanje i prijateljstvo ostali su čvrsti. Njihova zajednička putovanja u Portugal i Španjolsku to najbolje dokazuju, a i Indirini pratitelji na društvenim mrežama dobro znaju da ona i dalje ponosno nosi prezime Levak.

Foto: Mario Poje/Extra FM

Indira i Miroslav vjenčali su se u lipnju 2014., nakon godinu dana veze. Često je isticala kako ju je osvojio izgledom, ali i time što je bio 'genijalan suprug, najbolji prijatelj i ljubavnik'. Nakon gotovo deset godina zajedničkog života, ljubavna priča ipak je završila razvodom. Prije Miroslava, pjevačica je bila u s Narcisom Mujkićem. Vjenčali su se 2001., a razveli nakon devet godina.

Foto: Instagram/