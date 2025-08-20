Obavijesti

Show

Komentari 0
PRIJATELJSTVO OSTALO

Indira Levak o odnosu s bivšim suprugom Miroslavom: Izgradili smo sinergiju, sjajan smo tim...

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 2 min
Indira Levak o odnosu s bivšim suprugom Miroslavom: Izgradili smo sinergiju, sjajan smo tim...
4
Foto: Instagram/

Iako više nisu u braku, Indira i Miroslav dalje funkcioniraju. On je njezin menadžer, njezina desna ruka, a i čovjek na kojeg se, kako sama priznaje, uvijek može osloniti

Ljeto bez Indire? Nemoguća misija! Pjevačica koja svojim glasom i energijom diže publiku na noge gdje god se pojavi, ni ove godine ne staje. Raspored joj je krcat turnejama, koncertima i putovanjima, a onda i dalje uživa u svakom trenutku na pozornici. No, ono što posebno intrigira javnost jest njezin odnos s bivšim suprugom Miroslavom Levakom.

LUKSUZ KOJI SE PAMTI FOTO Kad slavni ulože na obali! Mandžukić, Indira, Lovren i cijene od kojih se vrti u glavi
FOTO Kad slavni ulože na obali! Mandžukić, Indira, Lovren i cijene od kojih se vrti u glavi

Iako više nisu u braku, Indira i Miroslav dalje funkcioniraju. On je njezin menadžer, njezina desna ruka, a i čovjek na kojeg se, kako sama priznaje, uvijek može osloniti. I dok mnogi ne mogu vjerovati koliko su ostali bliski, Indira sve to objašnjava vrlo jednostavno. 

Foto: Instagram/

- Samo ću reći Miroslav i ja smo tijekom svih ovih godina izgradili jednu sinergiju u poslu, on odlično radi svoj posao, možda i najbolje jer je uistinu snalažljiv, taktičan i ljudi ga vole na terenu jer ima dobru komunikaciju s klijentima. Tu smo sjajan tim i tako će ostati jer pobjednički tim se ne mijenja - ispričala je nedavno Indira Levak za Net.hr.

UŽIVANJE U FAŽANI FOTO Pogledajte kako izgledaju Indirini apartmani: Poznato je i koliko ondje košta noćenje...
FOTO Pogledajte kako izgledaju Indirini apartmani: Poznato je i koliko ondje košta noćenje...

Ljubav se možda promijenila, ali poštovanje i prijateljstvo ostali su čvrsti. Njihova zajednička putovanja u Portugal i Španjolsku to najbolje dokazuju, a i Indirini pratitelji na društvenim mrežama dobro znaju da ona i dalje ponosno nosi prezime Levak.

Foto: Mario Poje/Extra FM

Indira i Miroslav vjenčali su se u lipnju 2014., nakon godinu dana veze. Često je isticala kako ju je osvojio izgledom, ali i time što je bio 'genijalan suprug, najbolji prijatelj i ljubavnik'. Nakon gotovo deset godina zajedničkog života, ljubavna priča ipak je završila razvodom. Prije Miroslava, pjevačica je bila u s Narcisom Mujkićem. Vjenčali su se 2001., a razveli nakon devet godina. 

Foto: Instagram/

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Kraj braka: Emil Tedeschi mlađi i Nika Perenčević su se razveli
U BRAKU BILI OD 2019.

Kraj braka: Emil Tedeschi mlađi i Nika Perenčević su se razveli

Par se oženio 2019. godine, a tri godine kasnije dobili su sina kojeg su nazvali Emil, prema ocu i djedu. Ljubav je ipak došao kraj, što je potvrdio i sam Emil Tedeschi mlađi
FOTO Naša poznata pjevačica objavila kako roni u tangicama
VRUĆI LJETNI PRIZORI

FOTO Naša poznata pjevačica objavila kako roni u tangicama

Domenica Žuvela ima ispunjeno ljeto, sudeći po njezinim objavama na društvenim mrežama. Izlazi, uživa na suncu i u moru, a svoje pratitelje je oduševila snimkom kako roni... Pjevačica i inače dobiva komplimente na svoju vitku figuru
Na Novu TV stiže nova turska serija! Evo od kada se kreće emitirati 'Skrivena sudbina'
INTRIGE I ZAVRZLAME

Na Novu TV stiže nova turska serija! Evo od kada se kreće emitirati 'Skrivena sudbina'

U ovom uzbudljivom i emocionalnom putovanju, gledatelji će svjedočiti velikim životnim odlukama, bolnim istinama i neobičnim savezima, sve uz iznimnu glumu i produkciju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025