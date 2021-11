Indira Levak (48) na društvenim mrežama podijelila snimku s nastupa u svom rodnom gradu Županji. U videu pjeva pjesmu 'You Will Never Break My Heart', s kojom nastupila na prošlogodišnjoj Dori.

POGLEDAJTE VIDEO:

Indira je energično zaplesala na pozornici u srebrnoj šljokičastoj haljini. U izvođenju zahtjevne koreografije nisu je omele ni čizme s visokom potpeticom.

- Kad pevka poludi na pozornici - napisala je u opisu videa, koji je skupio skoro 12 tisuća pregleda. Indirini pratitelji oduševili su se njezinom nezaustavljivom energijom.





- Koja žena, koja energija, koja haljina! Pozornica gori - komentirala je jedna pratiteljica, a druga ju je prozvala 'slavonskom Tinom Turner'.

- Ti si certifikat kvalitete izdržljivosti peta na čizmama - zaključio je obožavatelj.