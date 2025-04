Indira Levak otkrila u kakvim je odnosima s bivšim suprugom: 'Uff, teška situacija prijatelju...'

Pjevačica Indira Levak, poznata po svojoj neiscrpnoj energiji i zaraznom osmijehu, ponovno je u centru pažnje. Nakon prošlogodišnjeg razvoda od supruga Miroslava Levaka, s kojim je provela 11 godina u braku, njihova bliska povezanost i dalje intrigira javnost.

Foto: Instagram / PROMO

Pjevačica je za IN Magazin otvoreno progovorila o svom životu, ljubavi i uzbudljivim planovima koji su pred njom.

- Onaj tko osjeti ovaj samotnjački život i kad se navučeš na mir i tišinu... Uh, teška situacija prijatelju - rekla je Indira.

Bivši supružnici i nakon razvoda mnogo vremena provode zajedno pa se mnogi pitaju jesu li izgladili nesuglasice ili su samo ostali dobri prijatelji.

Zagreb: Poznati na otvorenju 2. In Dizajna - festivala modernog doma | Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

- Faza je fantastična! To je jedna fantastična faza između mene i Mireka. Ja i Mirek smo najbolji na svijetu. Ljudi, kao prvo, morate shvatiti da taj čovjek je i moj menadžer, dakle radimo i funkcioniramo i poslovno. Neki dan mi je donio grah kući, skuhao mi grah, da ne budeš gladna, svaki dan se čujemo deset puta. Sve je u redu! Dvije su adrese, ali sve je u redu - kazala je za IN Magazin.

Pjevačica je otkrila i da priprema nešto novo i spektakularno.

- Je, nešto novo! Ja ti glazbu doživljavam kao veliku igru. Naravno da su ljudi naviknuli na mene u jednom glazbenom žanru da me čuju, međutim, sad ću se malo igrati. U zadnje vrijeme sam jako puno s treperima i ta nekakva suradnja s jednim mladim bićem koji je jedan divan dečko, jako mlad. Uvijek uzmem nekakve ljude koji nisu toliko eksponirani tako da me to uistinu jako veseli. Mlad, zgodan, lijep, o tome govori i pjesma, a ja ovako malo starija... Nekako kad vidiš tu mladost, pa to je nešto najljepše - zaključila je.