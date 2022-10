Indira u izrazito elegantnom izdanju prije 16 godina na svadbi bivšeg kolege iz Colonije

Pjevačica Indira Levak (49) već je gotovo 30 godina na sceni, a karijeru je započela u grupi Colonia te se 2017. godine upustila u solo vode.

Sada su osvanule fotografije iz 2006. s vjenčanja njenog bivšeg kolege i osnivača Colonije, Borisa Đurđevića (49) i njegove, sada već bivše supruge, Medeje Možanić.

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Indira je za tu svečanost nosila dugu crnu satensku haljinu s dubokim deklteom koju je uparila s crnim visećim naušnicama i torbicom i šalom u istoj boji. Tada je imala dužu plavu kosu i za tu priliku ju je svezala u rep, a šiške su joj prekrivale dio lica. Pjevačici je na vjenčanju pratnju pravio tadašnji suprug Narcis Mujkić.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Indira i Narcis bili su u braku od 2001. do 2010. godine, a on se nakon razvoda odselio u SAD, točnije u Chicago, i to s bivšom plesačicom grupe Colonia Sarom Dobranić, s kojom je dobio i kćer Reu Željku.

Indira je nakon razvoda ljubav pronašla u zagrljaju bivšeg prvaka bodybuildinga Miroslavu Levaku. Indira i Miroslav upoznali su se prije devet godina u teretani. Vjenčali su se 2014. godine na maloj i intimnoj proslavi uz obitelj i prijatelje u vinariji Coner u Bjelovaru.

Miroslav je u međuvremenu postao Indirin menadžer, a par kao hobi skupa dizajnira i izrađuje moderni namještaj. u, za kojeg se udala 2014. godine.

