Indira uskoro nastupa s rave ikonom: Scooter mi je mrak, jedva čekam s njim dijeliti binu

Ljeto prepuno koncerata najavila nam je jučer Indira Levak koja po novom nastupa pod umjetničkim imenom Indira Forza.

- Nemam neki točan raspored, odrađujem koncerte onako kako mi dolaze i pokrivam cijelu regiju. Mogu samo reći da će ljeto biti vrlo radno za mene, da ću puno nastupati te ostaje samo pitanje hoću li se bar malo uspjeti odmoriti - rekla je kao i uvijek izvrsno raspoložena Indira.

Vodice: Energi?nim nastupom Indira zagrijala publiku | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Dodala je da se posebno veseli onome što dolazi nakon ljeta, a to je njezin koncert 13. rujna s njemačkom ikonom techno i hard-dance scene Scooterom. Koncert će biti na Zagrebačkom velesajmu.

- Jako se veselim što ću barem sat vremena dijeliti pozornicu s tim čovjekom jer mi je on oduvijek bio iznimno drag. Uživat ću u nastupu s njim, tu nema dilema - rekla je Indira uz smijeh, aludirajući na najnoviju pjesmu "Nema dilema", za koju kaže da je plesna, energična, moćna, vrlo "catchy", ima klupski "vibe" te da je kao stvorena za ljetne partyje pred nama.

Nastupaju u sklopu festivala FairFest u organizaciji 24sata i ImagisEvent. Domaća publika će uživati u njihovom snažnom ritmu popraćenim senzacionalnim light showom. Imaju preko 30 milijuna prodanih albuma i singlova diljem svijeta, a na Spotifyju preko 4,7 milijuna mjesečnih slušatelja.

Osnovan još 1993. u Hamburgu, proslavio se već u prvoj godini karijere s hitom „Hyper Hyper“, koji se odmah našao na glazbenim ljestvicama diljem Europe. "How Much Is The Fish", „Nessaja“, „The Logical Song” i „Maria (I Like It Loud)“ samo su neki od njihovih hitova koji su se našli na ljestvicama top 10, a upravo su njihove pjesme ostvarile više takvih uspjeha od bilo kojeg drugog njemačkog benda.

lani su objavili svoj posljednji album "Open Your Mind And Your Trousers" koji je debitirao na drugom mjestu njemačke top-liste albuma. Svoju nevjerojatnu energiju s publikom diljem svijeta dijele više od tri desetljeća. Da je rave itekako živ i popularan, potvrđuje velik interes za njihovim nastupima diljem svijeta. Tim više je njihov dolazak u Zagreb značajan i za domaću, ali i regionalnu i inozemnu publiku.

Osim Indire, poznati su i ostali izvođači koji će nastupiti na Fair Festu prije headlinera. Tako će 12. rujna prije Aokija nastupiti DJ Vedran Car, DJ Kosta Radman i Vanillaz. Prije Scootera će 13. rujna, uz Indiru, nastupiti DJ Kneža Hard Dance te DJ Krnya.

