Ines kod Hakije: 'Moraš ekstra biti da dijelim krevet s tobom'

U najnovijoj epizodi showa 'Ljubav je na selu' djevojke je u Zrinu čekala duga i besana noć. Nakon što su izrazile nezadovoljstvo uvjetima u koje ih je smjestio Dušan, odlučile su stvar uzeti u svoje ruke i počistiti spavaću sobu.

- Nisam neka čistunka, ali kod mene ovako nije niti bi si to dozvolila - komentirala je Gorana kojoj je prvotna sreća zbog susreta s Dušanom iznenada splasnula.

Foto: RTL

- Ovako ćemo provesti cijelu noć... Stalno nešto leti, nešto lupa - komentirale su djevojke skupa sjedeći na jednom krevetu dok je njihov farmer već odavno slatko spavao, a njih je svaki i najmanji nepoznati zvuk iznova plašio.

- Nek' smo mi uplašene, njega ne zanima - dodala je Tajana.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

A u Istri - fešta! Valter je svojim damama odlučio pripremiti tulum dobrodošlice i predstaviti ih svojim prijateljima, susjedima i kolegama s posla. Valter je prisutnima priznao kako bi volio da jedna od njegove tri dame ostane živjeti s njim, no unatoč nagovaranju, nije htio otkriti tko je zasad njegov favorit. Bahra je odlučila predvoditi zdravicu, a zatim je fešta mogla početi. Najopuštenija je bila Sandra koja je sramežljivog farmera odmah izvela na plesni podij, a zatim je zaplesala i s njegovim prijateljima.

Foto: RTL

- Ako je tulum, onda se zabavljamo - komentirala je Sandra koja je do kraja večeri zaplesala i na stolu.

- Moje mišljenje, kao jedne čestite žene, je da nema smisla tako se ponašati pred nepoznatim ljudima - nije bila oduševljena Bahra, dok Zorica u Sandrinu ponašanju nije vidjela ništa sporno.

Spašavanjem Nikoline, dramatični trenuci u Konjicu nisu prestali. Nakon što se Hakija s ostavljenom djevojkom vratio s rijeke, dočekao ih je Marijanin i Inesin napad.

- Kasnite dva sata! - nisu odustajale.

- Mene taj napad nije iznenadio, znala sam, očekivala sam - kazala je Nikolina.

Foto: RTL

Hakija je pozvao djevojke da konačno uđu u kuću, a njih je posebno zasmetalo što se nije ponudio da im pomogne s teškim koferima. No međusobne razmirice ovdje nisu prestale. Farmer je Nikolinu i Ines smjestio u zajedničku sobu, dok je za Marijanu imao posve drugačiji plan.

- Ovo je tvoja soba. Ovdje imam ove specijalne krevete na kat. Možeš birati koji želiš - obznanio je Hakija svojoj djevojci, koja je ostala u potpunom šoku.

- Moja soba... Imala sam osjećaj kao da sam došla u zatvor - poručila je Marijana pitajući ga šali li se s njom.

Foto: screenshot/

U jednom trenutku Ines je legla kod Hakije u krevet i rekla mu da mora biti stvarno ekstra da bi dijelila krevet s njim.

Foto: screenshot/

I Josipove djevojke smjestile su se u njegovu kuću, a on ih je već prvu večer odlučio upoznati s društvom, iako im je obećao nešto posve drugo.

- Napomenuo je da će samo jedan prijatelj doći, no došla su trojica i nije mi se sviđalo njihovo ponašanje - pričala je neugodno iznenađena Tea.

Foto: RTL

Vrlo brzo djevojke su krenule optuživati Josipa da ih posve ignorira, no on nije mislio tako pa je izbila prva svađa.

- To njegovo ponašanje je bilo ispod svakog komentara - složila se i Ivanka.

Josip i njegovo društvo nastavili su s tulumom bez djevojaka koji je potrajao do jutra. Novo jutro na Mirinoj farmi započelo je raspravom. Djevojke su odlučile probuditi Marijanu pa su u njezinu sobu ušle s kamerom, no njoj se to nije nimalo svidjelo.

Foto: RTL

- Nije htjela prihvatiti šalu, naljutila se i nije izlazila iz sobe van - komentirale su djevojke, a Marijana je zaključila da Irena očito voli raditi spačke.

Na Dušanovoj farmi i sljedeći dan vladalo je loše raspoloženje, Cure su priznale da nisu gotovo uopće spavale te da nisu raspoložene ni za kakve aktivnosti na imanju.

- Nakon ove jako teške noći ujutro sam curama skuhao kavu i napravio kolač da se malo razbude pa da krenemo u ljepši dan - pokušao je spasiti stvari Dušan.

Hakija je svoje dame odlučio povesti u noćni izlazak, a njima nije trebalo dugo da se opuste.

- Lijepo je bilo vidjeti Konjic, ali to nije grad za mene, ne vidim se tu - otkrila je Marijana.

Foto: RTL

No sve što je lijepo, traje kratko pa su se tako Ines i Hakija nedugo zatim porječkali, a djevojke su priznale da im je nakon izlaska

ostao gorak okus u ustima. Ni Josipove djevojke nisu se naspavale, a prva se probudila Ivanka.

- Noć je provedena strašno loše. Dečki su žamorili već oko 6... Ušla sam bezobrazno u njihove odaje koje su bile otvorene, nisu me ni pozdravili - rekla je.

POGLEDAJTE VIDEO: