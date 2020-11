Ines Petrić podržava Trumpa: Sretno, pomozite nam Hrvatskoj

Najljepši period svog života provela sam u voljenoj Americi koju redovno posjećujem, napisala je. Nema sumnje kako Trump sada može predahnuti kada zna da ima njezinu podršku

<p>U tijeku je neizvjesna utrka između<strong> Donalda Trumpa </strong>(74) i <strong>Joe Bidena</strong> (77), a brojni celebritiji javno su podržali jednog od kandidata. Sada se javila i<strong> Ines Petrić</strong> (46), zvijezda 'Ljubavi na selu', koja je na društvenim mrežama otkrila kako želi da Trump ostane američki predsjednik. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- TRUMP, sretno gospodine predsjedniče superstar. Najljepši period svog života provela sam u voljenoj Americi koju redovno posjećujem. Učinite Sjedinjene Države snažnijim jer su jamac mira i stabilnosti u svijetu i pomognite našoj Hrvatskoj koliko možete pomoći!! Amerika u mom životu - napisala je.</p><p>Nema sumnje kako Trump sada može predahnuti kada zna da ima podršku veteranke showa 'Ljubav je na selu'.</p><p>A nije Ines jedina na hrvatskoj sceni koja ga je podržala. Pjevač <strong>Tony Cetinski</strong> (51) nedavno je objavom na Facebooku dao do znanja kako je njegov favorit upravo Trump.</p><p> - Pozivam vas da izmolite deseticu Gospine krunice za američkog predsjednika Donalda Trumpa. Istina je da se Trumpov protukandidat izjašnjava katolikom, ali gotovo sve što promiče u suprotnosti je s naukom Katoličke Crkve i kršćanstvom općenito - od zalaganja za pobačaja praktički do samog rođenja, do izjava da bi se djeci već od osam godina moralo omogućiti da operacijama i 'tretmanima' ako to žele mogu promijeniti spol - napisao je među ostalim.</p><p> </p>