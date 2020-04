Ines u izolaciji renovira, vježba i kuha: 'Spremna za Pažanina'

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Bizarluk na selu: Nina pokazala gaćice, Dušan zapuštenu kuću

Kandidatkinji showa 'Ljubav je na selu' Ines Petrić (46) u izolaciji nije dosadno. Slobodno vrijeme iskoristila je za renovaciju stana, a zauzeta je i redovitim vježbanjem.

- Meni nikad nije dosadno. Evo, osim što vježbam u kući vježbe za oblikovanje tijela, upustila sam se u radove u stanu jer je sad do majstora teško doći zbog situacije sa koronavirusom. Ponosna sam na renoviranje stana jer sam se upustila u mnoge stvari, pa sam čak sama razbila kupaonu sve do cigle, skinula pločice, a sad me čeka skidanje parketa i gletanje zidova tako da ću majstorima sve pripremiti da se što prije uselim - kaže Ines za RTL.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Petrić ima tajnu kako ojačati imunitet.

- Pratiteljima se obraćam kao vrsna kuharica pa sam im pokazala kako se čuvam od virusa kuhajući razne domaće juhice - rekla je. S obitelji je uvijek za ručak jela domaću juhu, a sad se, kaže, priprema za novi show.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

- Spremam se za Pažanina i vježbam za show 'Tri, dva, jedan - kuhaj!'. Nadam se da će Pažanin biti zadovoljan mojim kulinarskim umijećem u izolaciji - otkriva Ines, koja u ovim teškim vremenima pomaže starijim susjedima. Ide im po namirnice u trgovinu te u ljekarnu.

Foto: RTL

