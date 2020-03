Bizarluk na selu: Nina pokazala gaćice, Dušan zapuštenu kuću

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Iza kulisa: Marijana pozirala s kravama, postala žena mačka...

Tražio je od kandidatkinja da mu kuhaju kavu, da cijepaju drva dok on gleda, budio ih je u rano jutro nakon ludog tuluma, a onda je u finalnoj emisiji zatajio da ima djevojku - koja nije iz showa. Hakija Špago (42) zasigurno je jedan od većih zavodnika 12 sezona showa "Ljubav je na selu", a nitko nije očekivao da će nakon što se zbližio s Marijanom Črlenec (39) otkriti kako je njegovo srce "ukrala" druga djevojka. Razvijanje romanse počelo je prije finalne večeri realityja, a upoznao ju je preko društvenih mreža kad ga je tajanstvena Zagrepčanka (30) vidjela na televiziji i poslala mu zahtjev za prijateljstvo na Facebooku.

- Tada je sve to tek krenulo pa nisam želio puno o tome pričati ni otkrivati. Tek nakon snimanja je sve krenulo za ozbiljno - rekao je Hakija.

Marijanu, pak, nije razočaralo što se Hakija ženi, jer isto to radi i ona! Njezino srce sad pripada Igoru (36), o kojem Marijana ne želi puno pričati.

- Svaki dan čini nešto novo za mene, male sitnice, samo da mi je osmijeh na licu. A kako nije tip osobe koja voli izlaziti, uživamo jedno u drugome kad god imamo vremena... Pijemo kavu, pogledamo film - kaže zaljubljena Marijana, koja, iako se zaručila, ne razmišlja još o velikom danu.

Nitko nije očekivao da će nakon akcije na prvi pogled, romantičnog putovanja, ljubljenja pred kamerama, Marijana i Hakija krenuti svatko svojim putem. Međutim, nisu samo on privlačili pažnju.

Bahra Zahirović (54) bila je od početka zanimljiva svojim izjavama, a do kraja emitiranja sezone postala je, prema mišljenju gledatelja, najsimpatičnija kandidatkinja i kraljica partyja. Kad se završni tulum zahuktao, Bahra je pred imalo ustručavanja zaplesala na stolici, što se njezinom Valteru Krastiću (52), za divno čudo, svidjelo.

- Malo me iznenadilo što je plesala na stolcu, ali nije mi smetalo, bilo mi je simpatično - kaže Valter, koji je s Bahrom bio na romantičnom putovanju. Našli su se na, kako je Bahra rekla, jezeru Dunav gdje joj je vrijeme do dolaska Valtera kratio razgovor s galebom.

- Doveli su me iz reprodukcije ovdje na ovu plažu Dunav. Jako me obradovalo, nisam vjerovala da i ovdje ima galebova! Jedan galeb mi je prišao dok sam čekala, kao da mi je skrenuo pažnju da je i on usamljen - rekla je Bahra.

Kad se Valter pojavio, odveo je partnericu na streljaštvo, što se njoj jako svidjelo. Uz pomoć trenera se izvježbala i nije se ni primijetilo da se lukom i strijelom služi prvi put.

- Danas sam se osjećala kao Popakontas, pravi Indijanac - rekla je Bahra kroz smijeh. Naglasila je kako bi voljela ići na Olimpijadu.

Pažnju je privlačila i Ivanka Milutinović (42), koju gledatelji prethodnih sezona "Ljubavi na selu" pamte pod imenom Vita Maslačak. Nakon što je ljubila mladog Josipa Tratnjaka (20), prebacila se na drugi spol. Kad joj je farmer rekao da napušta show, ona se za kraj strastveno poljubila s Gabrielom Kamenečki (22).

Josip ih je u začuđeno gledao. A čudu su gledali i ostali kandidati Gabrielu kad je popila koju čašu više i dobila dar govora, zajedno s Marijanom Črlenec. Gabriela je najprije vrijeđala mladog farmera govoreći mu da joj se ne sviđa i da joj se povraća od same pomisli da se ljube.

Rekla je kako je ona za njega "božica ljepote". Ja mislim da sam ja najljepša s kojom je imao prilike biti u istoj sobi - rekla je Gabi Josipu te ga napala zašto priča okolo da su u vezi. Josipu se nije svidjela Gabrielina agresivnost pa je otišao, a Hakija ga je podržao.

Potom su Gabriela i Marijana organizirale napad na Hakiju. Gabi ga je nazvala psom.

- Dobro, djevojko. To sad zvuči kolika si dama. Koliko si kulturna. To sve predstavlja tvoju sredinu i obitelj iz koje dolaziš - odbrusio joj je Hakija, kojeg su podržali mnogi kandidati, ali i gledatelji. Gabriela je zatim zaključila da joj se, kako kaže, Hakija gadi kao osoba.

I kod Hakije bilo je zanimljivih kandidatkinja. Nikolina Sajević (18) gledateljima je ostala poznata po zumbi.

- Plešem zumbu četiri godine. Dok plešem osjećam se slobodno, kao da je cijeli svijet moj - rekla je svojedobno Nikolina. Poslije je pokazala kako nije zumba jedino što zna. Na tulumu s Hakijinim prijateljima uzela je mikrofon i zapjevala, a potom i zaplesala. Budući da je imala kratku suknju, pokazala je međunožje.

Kod Dušana Golubovca (29) nije bilo skandala, osim kad su kandidatkinje došle u njegovu kuću i zaprepastile se.

- Derutno je, smrdi kao da su miševi ovuda hodali danima - komentirale su cure smještaj.

