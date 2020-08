Influencer \u017eeli da mu budete dostupni na telefonu cijeli dan i tra\u017ei da sve emocije\u00a0i svoj privatni \u017eivot dr\u017eite \u0161to dalje od posla.\u00a0Zahtijeva i da ga asistent svakog dana budi s rasporedom, kavom i drugim potrep\u0161tinama.

<p>Nedavno je na društvenim mrežama osvanula ponuda za posao koja je šokirala mnoge. Influencer iz Los Angelesa, koji nije naveo svoj identitet, ali je istaknuo da ima oko 10 milijuna pratitelja, traži osobnog asistenta. Zbog njegovih bizarnih zahtjeva nije trebalo dugo da se pratitelji počnu rugati. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Imaju više od 85 godina, a influenceri su </strong></p><p>Ubrzo je obrisao oglas, ali... sve je ostalo evidentirano u mobitelima mnogih pa je tako oglas postao viralan. Zahtjevi koje traži od svog budućeg asistenta neke su nasmijali, neke naljutili, ali svi se slažu da ih je nemoguće ispuniti.</p><p>Morate boraviti u njegovu objektu oko osam sati dnevno, čistiti, kuhati, komunicirati s producentom, urednikom, menadžerom, stilistima, kemijskim čistionicama, prijateljima... </p><p>Influencer želi da mu budete dostupni na telefonu cijeli dan i traži da sve emocije i svoj privatni život držite što dalje od posla. Zahtijeva i da ga asistent svakog dana budi s rasporedom, kavom i drugim potrepštinama.</p><p>Mora neprestano komunicirati s robnim markama, upravljati profilima na društvenim mrežama, pomagati u projektima i zakazivati ​​putovanja. Osim toga, mora živjeti 40-60 minuta udaljen od Los Angelesa, imati automobil i voziti influencera bilo gdje, kada god mu zatreba. Treba biti miran, profesionalan i tih.</p><p>Imat će samo nekoliko slobodnih dana, ali na put u inozemstvo mora biti spreman uvijek, čak i ako je slobodan. Kada čujete ove zahtjeve očekujete i lijepi iznos koji će ovom sretniku ili sretnici sjesti na račun. Ništa od toga. Influencer smatra da je za sve ove zahtjeve dovoljna plaća od 25 do 30 dolara po satu, što je otprilike 160 do 190 kuna po satu. </p><p>- Ma prije bih umrla nego sve ovo radila svaki dan - napisala je jedna pratiteljica, a druga se složila:</p><p>- Ovo zvuči puno više iscrpljujuće nego odgajanje mojih troje djece. Previše prohtjeva, sram te bilo...</p><p>Bilo je i onih koji su zaključili kako su sva radnička prava prekršena. Oni koji su ovaj posao uzeli u obzir tvrde kako je ponuda i više no primamljiva, pogotovo za one koji po cijele dane nemaju obveza.</p><p>- Plaća ti između 3.800 i 4.500 po danu! Ne kužim što je tu loše, naravno, ako si za to - zaključio je jedan komentator. </p>