Influencerica Meri Goldašić: 'Fizički izgled me ne definira'

Najveći ženski podcast u Hrvatskoj, Samo bez panike, po prvi put je izašao iz virtualnog svijeta i pred publikom u prepunom zagrebačkom klubu Sax premijerno održao svoj prvi live podcast. Margarita Tomić i Maja Marić, autentične i britke začetnice ovog podcasta koji obožavaju tisuće žena, ugostile su poznatu influencericu i bivšu Masterchef kandidatkinju Meri Goldašić, a publika je uživala u večeri prepunoj iskrenih razgovora, neizbježnih tabu tema i spontanog humora.

Karte su planule u rekordnom roku, gledateljstvo je pristiglo iz svih krajeva Lijepe naše, a atmosfera u kultnom klubu Sax potvrdila je ono što je već dobro poznato - „Samo bez panike“ je podcast koji žene slušaju i vole. Od prvog trenutka publika je bila uvučena u razgovor, smijala se, suosjećala i sudjelovala, baš kao na kavi s prijateljicama.

„Neopisiv je osjećaj vidjeti vas uživo, izvući mikrofone na svjetlo i pričati bez ekrana između nas. Ovaj događaj je ostvarenje sna - da se sve žene koje nas slušaju okupe, odmore od obaveza i jednostavno uživaju“, poručila je Margarita na početku večeri.

Bez filtera i cenzure - baš onako kako žene žele

Tri žene na pozornici, svaka sa svojim jedinstvenim životnim iskustvom, otvoreno su razgovarale o svemu - od izazova modernog roditeljstva, usklađivanja posla i obitelji, preko povratka iz inozemstva i prilagodbe životu u Hrvatskoj, do tabu tema poput strahova, izgleda, botoksa, razvoda i društvenih očekivanja.

Odličnu uvertiru napravila je Margarita na samom početku: „Kad žena donese odluku – o karijeri, tijelu, obitelji ili razvodu - uvijek netko ima mišljenje. ‘Previše se posvetila poslu, a djeca?’ ili ‘Zapustila se, nije ni čudo da ju je ostavio.’ I tako u nedogled. A što kada bismo jednostavno odlučile da nas nije briga? Da prestanemo živjeti po tuđim pravilima i očekivanjima i krenemo po svoje? Mislim da je krajnje vrijeme“.

„Jesmo li uspješne ako smo mršave? Jesmo li same krive ako brak ne uspije? Moramo li manje vrijediti i smanjiti svoju važnost da bi nas partner cijenio? Zašto nam je godinama usađivano da moramo biti ‘manje’ da bismo bile prihvaćene? Manje glasne, manje ambiciozne, manje vidljive. Da se ne ističemo previše, ne tražimo previše, ne očekujemo previše. A ja kažem - ne, hvala. Vrijeme je da budemo baš onoliko velike koliko jesmo, da zauzmemo prostor koji nam pripada i da nikada ne spuštamo vlastitu vrijednost da bismo bile ‘lakše za voljeti’“, istaknula je Maja, dok je publika s odobravanjem kimala glavom i od srca se smijala brutalno iskrenim komentarima.

Meri Goldašić savršeno se nadovezala na uvijek aktualnu temu i standarde koji se nameću više no ikada. „Samopouzdanje nije u broju na vagi, godinama na osobnoj, ni u količini filtera na slici. Ne ovisi o odjeći koju nosimo ni o tome koliko nas netko potvrđuje izvana. Pravo samopouzdanje dolazi iznutra - iz odluke da se možeš pogledati u ogledalo i reći: ‘Ovo sam ja. I to je sasvim dovoljno.’ Ja sam nekako oduvijek imala samopouzdanja. Još sam davno odlučila da me fizički izgled neće definirati u onome što sam ja, kakva god da jesam“, kazala je Meri.

Podcast koji spaja žene i otvara stvarne i važne teme

Nakon više od 70 epizoda, 30.000 pretplatnika i dva milijuna pregleda na platformi YouTube koliko je skupio u svega četiri godine „Samo bez panike“ je pokazao da je mnogo više od običnog podcasta - to je siguran prostor za otvorene razgovore o stvarima koje žene zaista zanimaju. Večer je završila u odličnoj atmosferi, uz druženje s publikom, a sudeći po njihovim reakcijama, ovo sigurno nije zadnji put da su Margarita i Maja stale pred live publiku.