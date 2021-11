Agustina Gandolfo (26) argentinska je influencerica i djevojka nogometaša Lautara Martineza (24) s preko 800,000 pratitelja na Instagramu. Na svojim je društvenim mrežama oplela po talijanskim luksuznim restoranima zbog, kako kaže, diskriminacije žena.

Naime, nogometaš i influencerica odlučili su posjetiti jedan talijanski restoran. Kada im je konobar donio jelovnike, primijetila je da su drukčiji. Martinez je dobio jelovnik u kojem su uz jela bila napisane cijene, dok je Gandolfo dobila jelovnik u kojem uz ponudu jela nije stajao novčani iznos.

- Jeste li znali da u brojnim restoranima u Italiji ne stavljaju cijene u jelovnike koje daju ženama? Što da napravim ako ja želim platiti? - upitala je pratitelje uz fotografiju takvog jelovnika.

Nakon njezine objave javili su joj se brojni pratitelji koji su joj objasnili da su takvi jelovnici uobičajeni u luksuznim talijanskim restoranima.

- Najgore je što to opravdavaju tako da govore da se to događa samo u restoranima određene razine. Znači li to da žene ne mogu platiti ako govorimo o skupljem obroku? - dodala je influencerica nakon odgovora pratitelja.

Njezina objava potaknula je i talijansku La Repubblica da se raspiše o ovoj praksi. Menadžerica restorana Da Vittorio koji ima tri Michelinove zvjezdice, Rossella Careo, rekla je da ona ne vidi problem u takvom obliku jelovnika.

- Ako je par za stolom, imamo običaj da jelovnik bez cijena damo ženi. To nije diskriminacija, već oblik galantnosti. To je način da savjetujete ženi da uživa u večeri, atmosferi i dobroj hrani bez brige o banalnijim stvarima - rekla je.

S druge strane, vlasnik restorana Pipero u Rimu, Alessandro Pipero, nije se s njom složio. On kaže kako je to nepoštovanje.

- U 2021. godini smo i nije moguće da netko vjeruje da žena neće platiti u restoranu, a i ako ne plati, zašto ne bi znala cijene obroka? Po zakonu sam dužan svoje cijene pokazati vani pa što to znači? Žena ih može čitati vani, ali ne i unutra? - odgovorio je.